НАПК внесло предписание Шмыгалю — Кабмин не предоставил 131 постановление на антикоррупционную экспертизу Сегодня 11:15 — Казна и Политика

НАПК внесло предписание Шмыгалю — Кабмин не предоставил 131 постановление на антикоррупционную экспертизу

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание премьер-министру Денису Шмыгалю за то, что правительство не предоставило 131 постановление для проведения антикоррупционной экспертизы НАПК.

Об этом сообщает НАПК

«НАПК внесло предписание премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об устранении нарушений требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение 2023 года Кабинет министров Украины допустил принятие 131 постановления с нарушением требований ст. 55 Закона Украины «О предотвращении коррупции» в части не отправки проектов соответствующих нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы.

Среди этих постановлений есть ряд таких, которые касаются общественно важных сфер жизни, как утверждение бюджетов фондов социального страхования, обеспечение жильем некоторых категорий граждан, вопросы объектов культурного наследия, вопросы ликвидации последствий вооруженной агрессии рф, создания различных центров поддержки и охраны гражданского населения и т. д.

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Среди таких сфер также лидеры по количеству коррупционных рисков. В частности, правительство не направило для проведения антикорэкспертизы постановления, касающиеся вопросов таможенной сферы, пересечения границы, изменений в порядки использования средств и т. д.

Национальное агентство требует провести служебное расследование для установления причин и условий, приведших к указанным нарушениям, принять меры по их устранению, а также привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Кабинета министров и соответствующих центральных органов исполнительной власти.

В Национальном агентстве напоминают, что предписания НАПК являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188−46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Государственной антикоррупционной стратегией, утвержденной Законом Украины от 20 июня 2022 года № 2322-IX, а также Государственной антикоррупционной программой на 2023−2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от марта 2023 года № 220, предусмотрено предоставление полномочий Национальному агентству на проведение антикоррупционной экспертизы действующих нормативно-правовых актов с целью выявления в них положений, которые самостоятельно или в сочетании с другими нормами могут способствовать совершению коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией (коррупциогенных факторов), и разработки рекомендаций по их устранению.

В настоящее время проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ по усовершенствованию некоторых антикоррупционных механизмов», регистрационный № 9457 от 4 июля 2023 года, готовится к рассмотрению в первом чтении.

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Укрінформ По материалам:

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