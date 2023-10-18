НАПК добавило в список кандидатов на санкции производителей и поставщиков алмазного оборудования — Finance.ua

НАПК добавило в список кандидатов на санкции производителей и поставщиков алмазного оборудования Сегодня 11:45

НАПК добавило в список кандидатов на санкции производителей и поставщиков алмазного оборудования

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список кандидатов на санкции шесть российских компаний, которые производят и поставляют оборудование для добычи и обработки алмазов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В список кандидатов на санкции попали:

АО «ИЦ «Буревестник»;

АО «Светлана-рентген»;

АО «Завод бурового оборудования»;

ОАО «Виогем»;

ПО «Кристалл»;

ООО «Конструкторское бюро электрометрии».

«Именно компании, производящие новое оборудование для добычи, обработки и сортировки алмазов, позволяют значительно улучшить эти процессы, их эффективность и производительность, а также уменьшить затраты», — говорится в сообщении.

Подробнее о каждой из компаний

В НАПК объяснили, что АО «ИЦ «Буревестник» — один из крупнейших в мире производителей рентгенолюминесцентных сепараторов для алмазодобывающей промышленности. Разрабатывает и производит специализированное оборудование для АК «Алроса».

За первое полугодие 2023 года компания импортировала товаров на общую сумму более 500 тысяч долларов. Также продукция предприятия эксплуатируется на алмазодобывающих предприятиях россии, Анголы, ЮАР, Лесото, Зимбабве.

В то же время, АО «Светлана-рентген» специализируется на разработке и производстве рентгеновских трубок, применяемых в алмазодобывающей индустрии. Продукцию предприятия на общую сумму свыше 60 тыс. долл. в начале 2022 года АО «ИЦ «Буревестник» экспортировало в ЮАР в интересах аффилированной компании BVSA (PTY) LTD.

За первое полугодие 2023 года компания экспортировала из рф товаров на общую сумму более 4,3 млн долл. США. Также за соответствующий период компания импортировала товаров более чем на 80 тыс. долл.

При этом АО «Завод бурового оборудования» разработало в интересах АК «Алроса» уникальную взрывозащищенную подземную буровую установку ZBO U7ex, предназначенную для бурения дренажных, разведывательных и технических скважин. За первое полугодие 2023 года компания импортировала в рф товаров более чем на 850 тыс. долл.

ОАО «Виогем» — один из крупнейших комплексных профильных институтов горной отрасли в СНГ. Предприятие разработало универсальную буровую установку УБД-8, предназначенную для подземного и наземного бурения различных видов скважин, которая используется на горнодобывающих предприятиях, в частности «Алроса».

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А ПО «Кристалл» специализируется на огранке алмазов. Компания является одним из крупнейших производителей бриллиантов в россии. За первое полугодие 2023 года компания импортировала товаров, в том числе оборудования для обработки алмазов и комплектующих к нему, на общую сумму более 600 тыс. долл.

ООО «Конструкторское бюро электрометрии» занимается разработкой и созданием геофизической аппаратуры. В начале 2022 года поставляла измерители удельного электрического сопротивления почвы для компании Alrosa (Zimbabwe) Limited.

«Из-за того, что эти компании не находятся под санкциями Украины и стран санкционной коалиции, они до сих пор свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты из других государств, таких как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия и т. д. »

Применение санкций Украиной должно быть первым шагом в санкционировании этих компаний партнерами и прекращении торговли. НАПК уже направило в Службу безопасности Украины предложения по применению санкций против нового перечня «алмазных» компаний рф", — добавили в НАПК.

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