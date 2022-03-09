НАПК дал разъяснения относительно подачи декларации на время военного положения — Finance.ua

НАПК дал разъяснения относительно подачи декларации на время военного положения

Сегодня 09:13 — Казна и Политика

НАПК дал разъяснения относительно подачи декларации на время военного положения

Подавать декларации граждане Украины могут в течение трех месяцев после окончания военного положения.

Об этом Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило в Телеграме.

«Подавать декларации нужно будет в течение трех месяцев после окончания военного положения. Это касается всех типов деклараций, а также уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии и об открытии валютного счета», — говорится в сообщении.

до окончания войны подавать пока не нужно. НАПК подготовило разъяснение, чтобы уточнить все детали применения нового закона, по Верховная Рада проголосовала законопроект № 7121, которым определено, что любые отчеты, декларации и т.д. от физических и юридических лицНАПК подготовило разъяснение, чтобы уточнить все детали применения нового закона, по ссылке

Также во время войны или военного положения не будут осуществляться какие-либо проверки своевременности и полноты подачи каких-либо отчетов или документов отчетного характера.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью