НАПК дал разъяснения относительно подачи декларации на время военного положения — Finance.ua

НАПК дал разъяснения относительно подачи декларации на время военного положения
Подавать декларации граждане Украины могут в течение трех месяцев после окончания военного положения.
Об этом Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило в Телеграме.
«Подавать декларации нужно будет в течение трех месяцев после окончания военного положения. Это касается всех типов деклараций, а также уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии и об открытии валютного счета», — говорится в сообщении.
Верховная Рада проголосовала законопроект № 7121, которым определено, что любые отчеты, декларации и т.д. от физических и юридических лиц до окончания войны подавать пока не нужно. НАПК подготовило разъяснение, чтобы уточнить все детали применения нового закона, по ссылке.
Также во время войны или военного положения не будут осуществляться какие-либо проверки своевременности и полноты подачи каких-либо отчетов или документов отчетного характера.