Нападение россии на Украину. Помогите НВ продолжать освещать происходящее — Finance.ua

Нападение россии на Украину. Помогите НВ продолжать освещать происходящее
Десятки репортеров и редакторов делают новости для сайта по укрытиям и распространяют их по соцсетям, другие непрерывно ведут эфир для Радио НВ. Сейчас медиа читают и слушают миллионы людей в Украине и за границей. Англоязычную версию сайта НВ читают в США, Великобритании, Канаде, Германии, Польше и других странах. Для многих именно НВ стало одним из главных источников информации о войне.
В то же время доходы от рекламы, основного источника финансирования медиа в Украине сейчас упали, и команде НВ становится труднее делать свою работу.
Каждый текст, каждое сообщение в соцсетях, каждый прямой эфир — создаются благодаря неравнодушию украинцев к работе СМИ. Своевременная и проверенная информация — это оружие. Поэтому, мы просим вас помочь им добровольным вкладом, чтобы команда НВ могла бороться на информационном фронте до тех пор, пока мы не выиграем эту войну.