Нападение россии на Украину. Помогите НВ продолжать освещать происходящее — Finance.ua

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Нападение россии на Украину. Помогите НВ продолжать освещать происходящее

Сегодня 11:48 — Личные финансы

Нападение россии на Украину. Помогите НВ продолжать освещать происходящее

Десятки репортеров и редакторов делают новости для сайта по укрытиям и распространяют их по соцсетям, другие непрерывно ведут эфир для Радио НВ. Сейчас медиа читают и слушают миллионы людей в Украине и за границей. Англоязычную версию сайта НВ читают в США, Великобритании, Канаде, Германии, Польше и других странах. Для многих именно НВ стало одним из главных источников информации о войне.

В то же время доходы от рекламы, основного источника финансирования медиа в Украине сейчас упали, и команде НВ становится труднее делать свою работу.

Каждый текст, каждое сообщение в соцсетях, каждый прямой эфир — создаются благодаря неравнодушию украинцев к работе СМИ. Своевременная и проверенная информация — это оружие. Поэтому, мы просим вас помочь им добровольным вкладом, чтобы команда НВ могла бороться на информационном фронте до тех пор, пока мы не выиграем эту войну.

Поддержать НВ вы можете по этой ссылке: https://nv.ua/ukr/donate

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