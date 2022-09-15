Налоговый комитет Рады рекомендует вернуть акцизы на топливо — Finance.ua
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Налоговый комитет Рады рекомендует вернуть акцизы на топливо

Казна и Политика
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На заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады приняли решение рекомендовать Парламенту принять во втором чтении законопроект о возвращении акциза на топливо.
Об этом сообщил глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев.
«Целью законопроекта № 7668-д является создание в период действия военного положения «условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых платежей», — написал нардеп в своем Телеграм-канале.
Согласно законопроекту ставки акциза будут составлять:
  • бензин — 100 евро за 1000 литров.
  • дизель — 100 евро за 1000 литров.
  • сжиженный газ — 52 евро за 1000 литров.
  • биобензин — 26 евро за 1000 литров.
  • биодизель — 18 евро за 1000 литров.

Довідка Finance.ua:

  • в марте Верховная Рада отменила акциз и снизила НДС на бензин, дизтопливо и сжиженный газ. Верховная Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. Документ предусматривал нулевую ставку акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20 до 7%;
  • 30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 7668 «О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно ставок акцизного налога», которым акцизы возвращаются на довоенный уровень.
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По материалам:
УНН
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