Налоговый Комитет одобрил анонсированную ранее «таможенную реформу»: что она предполагает — Finance.ua
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Налоговый Комитет одобрил анонсированную ранее «таможенную реформу»: что она предполагает

Сегодня 11:02Казна и Политика
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Налоговый Комитет Верховной Рады 22 марта одобрил анонсированную ранее «таможенную реформу» — законопроект № 7190.
Об этом сообщил народный депутат ВР Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
Что это даст? Среди прочего, законопроект предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, а также приостановление регистрации плательщиком НДС для новых «упрощенцев» вместо аннулирования.
«Следующий шаг — голосование в зале. Что-то мне подсказывает, что поддержка бизнеса зайдет сразу за основу и в целом», — написал нардеп.

Основные изменения для импортеров:

  • ввоз товаров импорта освобождается от пошлин. Норма не распространяется на товары из рф, рб и ТОТ;
  • с 1 апреля 2022 г. до окончания военного положения освобождаются от НДС операции по ввозу товаров «упрощенцами» 1-3 групп;
  • для перечня товаров, определенных Кабмином, отменяется обязанность подавать разрешительные документы, необходимые при импорте (санитарные, экологические и другие).
Основные изменения для плательщиков НДС при переходе на упрощенную систему налогообложения на период военного положения:
  • регистрация плательщиком НДС приостанавливается (НЕ аннулируется);
  • запрещается торговать товарами из рф, рб и ТОТ;
  • датой перехода на упрощенную систему является дата, указанная в заявлении;
  • за все товары, приобретенные с НДС до перехода на упрощенную систему и использованные во время пребывания на упрощенной системе, после окончания военного положения нужно будет начислить НДС.
Основные изменения для владельцев недвижимости:
  • за 2021 и 2022 год не уплачивается налог на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий;
  • с 1 марта 2022 года до 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение, не уплачивается налог на нежилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий.
Другие новации законопроекта:
  • органы местного самоуправления наделяются правом вводить местные налоги (предусмотренные НКУ) и вносить изменения в ранее установленные (уменьшать/увеличивать ставки) без распространения требований регуляторного законодательства;
  • остановка сроков давности не будет касаться случая, если военное или чрезвычайное положение введено не на всей территории Украины;
  • доход от продажи собственной с/х продукции будет облагаться налоговым агентом, а не физическим лицом самостоятельно;
  • предусматривается, что для экспортеров топлива также не подлежит бюджетному возмещению сумма отрицательного значения по НДС, определенного за соответствующий отчетный период, в расчет которой включены суммы налогового обязательства по операциям с применением ставки НДС для топлива 7%. Такие суммы будут относиться к налоговому кредиту следующего периода;
  • срок освобождения от уплаты экологического налога устанавливается с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение (вместо полностью 2022 года). И применяться такое освобождение будет к субъектам, зарегистрированным на территориях, где велись боевые действия, а не к объектам, находящимся на этих территориях;
  • на период введения военного положения и/или чрезвычайного положения разрешается реализовывать в розницу только через аптеки этиловый спирт, который используется как лекарственное средство, объемом до 100 куб см;
  • вводится мораторий на документальные проверки соблюдения требований законодательства по таможенному делу;
  • останавливается ряд сроков, предусмотренных Таможенным кодексом;
  • на период военного положения приостанавливается регистрация объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности;
  • ТКУ может устанавливать список товаров, на международные передачи которых не распространяется действие Закона «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования»;
  • при соблюдении определенных условий разрешается производство с последующим вывозом за пределы таможенной территории Украины спирта этилового денатурированного.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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