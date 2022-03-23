Налоговый Комитет одобрил анонсированную ранее «таможенную реформу»: что она предполагает — Finance.ua

Налоговый Комитет одобрил анонсированную ранее «таможенную реформу»: что она предполагает

Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Налоговый Комитет Верховной Рады 22 марта одобрил анонсированную ранее «таможенную реформу» — законопроект № 7190.

Об этом сообщил народный депутат ВР Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Что это даст? Среди прочего, законопроект предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, а также приостановление регистрации плательщиком НДС для новых «упрощенцев» вместо аннулирования.

«Следующий шаг — голосование в зале. Что-то мне подсказывает, что поддержка бизнеса зайдет сразу за основу и в целом», — написал нардеп.

Основные изменения для импортеров:

ввоз товаров импорта освобождается от пошлин. Норма не распространяется на товары из рф, рб и ТОТ;

с 1 апреля 2022 г. до окончания военного положения освобождаются от НДС операции по ввозу товаров «упрощенцами» 1-3 групп;



для перечня товаров, определенных Кабмином, отменяется обязанность подавать разрешительные документы, необходимые при импорте (санитарные, экологические и другие).



Основные изменения для плательщиков НДС при переходе на упрощенную систему налогообложения на период военного положения:

регистрация плательщиком НДС приостанавливается (НЕ аннулируется);

запрещается торговать товарами из рф, рб и ТОТ;



датой перехода на упрощенную систему является дата, указанная в заявлении;

за все товары, приобретенные с НДС до перехода на упрощенную систему и использованные во время пребывания на упрощенной системе, после окончания военного положения нужно будет начислить НДС.



Основные изменения для владельцев недвижимости:

за 2021 и 2022 год не уплачивается налог на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий;

с 1 марта 2022 года до 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение, не уплачивается налог на нежилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий.



Другие новации законопроекта:

органы местного самоуправления наделяются правом вводить местные налоги (предусмотренные НКУ) и вносить изменения в ранее установленные (уменьшать/увеличивать ставки) без распространения требований регуляторного законодательства;

остановка сроков давности не будет касаться случая, если военное или чрезвычайное положение введено не на всей территории Украины;



доход от продажи собственной с/х продукции будет облагаться налоговым агентом, а не физическим лицом самостоятельно;

предусматривается, что для экспортеров топлива также не подлежит бюджетному возмещению сумма отрицательного значения по НДС, определенного за соответствующий отчетный период, в расчет которой включены суммы налогового обязательства по операциям с применением ставки НДС для топлива 7%. Такие суммы будут относиться к налоговому кредиту следующего периода;

срок освобождения от уплаты экологического налога устанавливается с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение (вместо полностью 2022 года). И применяться такое освобождение будет к субъектам, зарегистрированным на территориях, где велись боевые действия, а не к объектам, находящимся на этих территориях;

на период введения военного положения и/или чрезвычайного положения разрешается реализовывать в розницу только через аптеки этиловый спирт, который используется как лекарственное средство, объемом до 100 куб см;



вводится мораторий на документальные проверки соблюдения требований законодательства по таможенному делу;



останавливается ряд сроков, предусмотренных Таможенным кодексом;



на период военного положения приостанавливается регистрация объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности;



ТКУ может устанавливать список товаров, на международные передачи которых не распространяется действие Закона «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования»;



при соблюдении определенных условий разрешается производство с последующим вывозом за пределы таможенной территории Украины спирта этилового денатурированного.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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