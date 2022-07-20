Налоговая выявила 24 млрд гривен легализованных доходов, полученных преступным путем — Finance.ua
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Налоговая выявила 24 млрд гривен легализованных доходов, полученных преступным путем

Криминал
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Налоговая выявила 24 млрд гривен легализованных доходов, полученных преступным путем
Налоговая выявила 24 млрд гривен легализованных доходов, полученных преступным путем
В I полугодии 2022 года подразделения по предотвращению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, провели 141 документальную проверку и составили 76 актов, из которых 23 проверки по признаку уголовного правонарушения.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
По результатам проведенной работы составлено 447 аналитических исследований, из которых 260 по материалам правоохранительных органов.
Общая сумма выявленных вероятных легализованных доходов, полученных преступным путем, составляет 24,3 млрд грн, сумма причиненного государству ущерба — 15,5 млрд гривен.
«Выявление и отработка подозрительных финансовых операций — еще один инструмент, задействованный в организации работы по выявлению фактов получения и отмывания преступных доходов. По результатам проведенной работы направлено 1983 оповещения в Государственную службу финансового мониторинга Украины об обнаруженных подозрительных финансовых операциях», — сообщает налоговая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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