Налоговая в апреле перевыполнила план наполнения бюджета на 2,5 миллиарда - Гетманцев — Finance.ua
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Налоговая в апреле перевыполнила план наполнения бюджета на 2,5 миллиарда - Гетманцев

Сегодня 19:05Казна и Политика
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Бюджет Украины Бюджет Украины, zn.ua
Налоговая служба в апреле перевыполнила план наполнения бюджета на 2,5 млрд грн, или на 6%.
Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниило Гетманцев.
«В апреле план наполнения бюджета перевыполнила налоговая служба на 2,5 млрд или на 6%, а год к году по общему фонду бюджета перевыполнение составляет 8,5 млрд или на 23%. За такие результаты отдельное спасибо налогоплательщикам, которые продолжают честно и в полном объеме платить налоги», — подчеркнул Гетманцев.
Ранее он говорил, что уровень уплаты ЕСВ за январь-апрель превышает ожидания с учетом войны, массовой внешней и внутренней миграции населения и падения экономики.

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Также Гетманцев рассказал, сколько недополучает украинский бюджет. Несмотря на постоянную финансовую помощь партнеров, государственному бюджету Украины не хватает $5-7 млрд ежемесячно. Ведь расходы на войну стоят бюджету в четыре раза больше, чем в относительно мирное время.

Справка Finance.ua:

  • Количество перемещенных в более безопасные области предприятий по правительственной программе релокации бизнеса возросло до 500, из них 300 приступили к работе, еще 122 переданы на транспортировку, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниило Гетманцев.

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По материалам: Finance.ua
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