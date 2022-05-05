Налоговая служба Великобритании сегодня отозвала статус Мосбиржи как признанной фондовой биржи — Finance.ua

Налоговая служба Великобритании сегодня отозвала статус Мосбиржи как признанной фондовой биржи

Сегодня 12:35

Налоговая служба Великобритании официально объявила об отзыве с 5 мая статуса признанной у Московской биржи.

Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Поскольку ограничения для британских инвесторов остаются в силе, HMRC отозвала статус признанной фондовой биржи Московской фондовой биржи с 5 мая 2022 года», — говорится в сообщении службы.

В качестве обоснования решения HMRC назвала ограничения, которые действуют на Мосбирже.

«В свете сохраняющихся ограничений на операции на Московской фондовой бирже от имени инвесторов из Великобритании, HMRC считает неуместным, что она продолжает называться признанной фондовой биржей в соответствии с разделом 1005 Закона о подоходном налоге 2007 года», — отметили в службе.

Впервые о планах отозвать свой статус признанной у Мосбиржи в HMRC заявили 19 апреля. Отзыв статуса означает, что инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Московской бирже.

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