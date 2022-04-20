Налоговая служба Великобритании лишит Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи — Finance.ua

Налоговая служба Великобритании лишит Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи

Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

отозван в свете действующих ограничений из-за войны россии в Украине, пишет Налоговая служба Великобритании лишит Московскую биржу (MOEX) статус признанной фондовой биржи. Ее статус будетиз-за войны россии в Украине, пишет prozoro.net.ua

Проект решения опубликован на сайте ведомства.

«В свете действующих ограничений на операции на Московской фондовой бирже от имени британских инвесторов, Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества считает неуместным, что она по-прежнему считается признанной фондовой биржей в соответствии со статьей 1005 Закона о налоге на прибыль от 2007 года », — говорится в сообщении.

Британия с другими западными союзниками ищет новые способы ужесточения давления на россию после ее полномасштабного вторжения в Украину. В частности, целями являются богатые элиты и ключевые отрасли. Союзники пытаются перекрыть доступ к Международной финансовой системе.

«Отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что у россии нет оснований для новых инвестиций», — заявила в своем заявлении финансовый секретарь Министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер.

Великобритания заявила, что этот шаг был ответом на ограничения, которые Банк рф наложил на иностранных инвесторов, сославшись на запрет Московской биржи от 28 февраля, не позволявший брокерам продавать активы по указанию нерезидентов россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.