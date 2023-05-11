Налоговая служба США подала иски на $44 млрд против FTX и аффилированных компаний — Finance.ua

Налоговая служба США подала иски на $44 млрд против FTX и аффилированных компаний Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Налоговая служба США подала иски на $44 млрд против FTX и аффилированных компаний

Налоговая служба США (IRS) подала иски на сумму почти 44 млрд долларов против обанкротившейся криптобиржи FTX и аффилированных с ней компаний и лиц.

Об этом сообщает CoinDesk , ссылаясь на документы от 27 и 28 апреля.

Согласно источнику, IRS выдвинула требования по классификации Admin Priority, что позволяет им иметь приоритет над требованиями кредиторов по делу о банкротстве.

В общей сложности IRS выдвинула 45 претензий к компаниям FTX, включая West Realm Shires (юридическое лицо американского подразделения FTX. US), Ledger Holdings (материнская компания LedgerX и LedgerPrime), Blockfolio и других.

Самые крупные иски включают требования на сумму 20,4 млрд долларов и 7,9 млрд долларов к компании Alameda Research LLC, а также два иска на общую сумму 9,5 млрд долларов к компании Alameda Research Holdings Inc. Приблизительно 20 млрд долларов требований касаются налога на партнерство. Оставшаяся сумма иска включает удержанные подоходные налоги и налоги на заработную плату в миллионах долларов.

Адвокаты основателя FTX, Сэма Бенкмана-Фрида, 8 мая подали ходатайство об отклонении 10 из 13 предъявленных обвинений. Судебный процесс против бизнесмена намечен на 2 октября.

cryptomisto По материалам:

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