Налоговая служба США подала иски на $44 млрд против FTX и аффилированных компаний — Finance.ua

Налоговая служба США подала иски на $44 млрд против FTX и аффилированных компаний
Налоговая служба США (IRS) подала иски на сумму почти 44 млрд долларов против обанкротившейся криптобиржи FTX и аффилированных с ней компаний и лиц.
Согласно источнику, IRS выдвинула требования по классификации Admin Priority, что позволяет им иметь приоритет над требованиями кредиторов по делу о банкротстве.
В общей сложности IRS выдвинула 45 претензий к компаниям FTX, включая West Realm Shires (юридическое лицо американского подразделения FTX. US), Ledger Holdings (материнская компания LedgerX и LedgerPrime), Blockfolio и других.
Самые крупные иски включают требования на сумму 20,4 млрд долларов и 7,9 млрд долларов к компании Alameda Research LLC, а также два иска на общую сумму 9,5 млрд долларов к компании Alameda Research Holdings Inc. Приблизительно 20 млрд долларов требований касаются налога на партнерство. Оставшаяся сумма иска включает удержанные подоходные налоги и налоги на заработную плату в миллионах долларов.
Адвокаты основателя FTX, Сэма Бенкмана-Фрида, 8 мая подали ходатайство об отклонении 10 из 13 предъявленных обвинений. Судебный процесс против бизнесмена намечен на 2 октября.
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