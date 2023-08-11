Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года — Finance.ua

Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года Сегодня 17:01 — Фондовый рынок

Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года

Государственная налоговая служба утвердила график документальных плановых проверок налогоплательщиков в связи с тем, что парламент с 1 августа отменил мораторий на проведение проверок для производителей и торговцев подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Налоговики собираются проверить 15 банков в сентябре-декабре 2023 года, сообщает FinClub.

В сентябре начнется проверка в трех банках:

РВС Банк;

Пиреус Банк МКБ;

Банк Альянс.

В октябре — в 5 банках:

Банк «Клиринговый дом»;

Европейский промышленный банк (ЕПБ);

Первый инвестиционный банк (PINbank);

Банк Восток;

Укргазбанк.

В ноябре — в 4 банках:

Альтбанк;

Дойче Банк ДБУ;

Банк «Глобус»;

Коминбанк.

В декабре — в 3 банках:

Украинский строительно-инвестиционный банк (Укрбудинвестбанк);

Банк «Украинский капитал»;

Банк инвестиций и сбережений.

В начале августа Национальный банк утвердил план проведения инспекционных проверок 8 банков в IV квартале 2023 года, в частности, ЕПБ и банк «Глобус», которые также находятся в вышеупомянутом перечне ГНС.

7 августа НБУ анонсировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке ¾

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Фінансовий клуб По материалам:

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