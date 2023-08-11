Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года — Finance.ua

Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года
Государственная налоговая служба утвердила график документальных плановых проверок налогоплательщиков в связи с тем, что парламент с 1 августа отменил мораторий на проведение проверок для производителей и торговцев подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.
Налоговики собираются проверить 15 банков в сентябре-декабре 2023 года, сообщает FinClub.
В сентябре начнется проверка в трех банках:
- РВС Банк;
- Пиреус Банк МКБ;
- Банк Альянс.
В октябре — в 5 банках:
- Банк «Клиринговый дом»;
- Европейский промышленный банк (ЕПБ);
- Первый инвестиционный банк (PINbank);
- Банк Восток;
- Укргазбанк.
В ноябре — в 4 банках:
- Альтбанк;
- Дойче Банк ДБУ;
- Банк «Глобус»;
- Коминбанк.
В декабре — в 3 банках:
- Украинский строительно-инвестиционный банк (Укрбудинвестбанк);
- Банк «Украинский капитал»;
- Банк инвестиций и сбережений.
В начале августа Национальный банк утвердил план проведения инспекционных проверок 8 банков в IV квартале 2023 года, в частности, ЕПБ и банк «Глобус», которые также находятся в вышеупомянутом перечне ГНС.
7 августа НБУ анонсировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке ¾.
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