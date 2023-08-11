Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года — Finance.ua
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Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года

Фондовый рынок
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Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года
Налоговая служба назвала 15 банков, которые проверят до конца года
Государственная налоговая служба утвердила график документальных плановых проверок налогоплательщиков в связи с тем, что парламент с 1 августа отменил мораторий на проведение проверок для производителей и торговцев подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.
Налоговики собираются проверить 15 банков в сентябре-декабре 2023 года, сообщает FinClub.
В сентябре начнется проверка в трех банках:
  • РВС Банк;
  • Пиреус Банк МКБ;
  • Банк Альянс.
В октябре — в 5 банках:
  • Банк «Клиринговый дом»;
  • Европейский промышленный банк (ЕПБ);
  • Первый инвестиционный банк (PINbank);
  • Банк Восток;
  • Укргазбанк.
В ноябре — в 4 банках:
  • Альтбанк;
  • Дойче Банк ДБУ;
  • Банк «Глобус»;
  • Коминбанк.
В декабре — в 3 банках:
  • Украинский строительно-инвестиционный банк (Укрбудинвестбанк);
  • Банк «Украинский капитал»;
  • Банк инвестиций и сбережений.
В начале августа Национальный банк утвердил план проведения инспекционных проверок 8 банков в IV квартале 2023 года, в частности, ЕПБ и банк «Глобус», которые также находятся в вышеупомянутом перечне ГНС.
7 августа НБУ анонсировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке ¾.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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