Налоговая остановила проверки бизнеса — Finance.ua

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Налоговая остановила проверки бизнеса

Сегодня 16:00
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Налоговая остановила проверки бизнеса
Государственная налоговая служба остановила проведение документальных, фактических и камеральных проверок бизнеса.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Документальные, фактические и камеральные проверки, которые должны были начаться в период с 24 февраля 2022 года, переносятся на период по последний день календарного месяца (включительно), в котором завершится действие военного положения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая остановка прерывает срок проведения проверки и не требует принятия каких-либо дополнительных решений органом контроля
По материалам: УНІАН
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