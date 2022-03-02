Налоговая остановила проверки бизнеса — Finance.ua

Налоговая остановила проверки бизнеса

Сегодня 16:00

Государственная налоговая служба остановила проведение документальных, фактических и камеральных проверок бизнеса.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Документальные, фактические и камеральные проверки, которые должны были начаться в период с 24 февраля 2022 года, переносятся на период по последний день календарного месяца (включительно), в котором завершится действие военного положения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая остановка прерывает срок проведения проверки и не требует принятия каких-либо дополнительных решений органом контроля

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