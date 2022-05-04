Налоговая готовит проверки украинскому бизнесу: к кому придут — Finance.ua

В первую очередь такие проверки проводятся по жалобам граждан об отказе субъектами хозяйствования в возможности проведения расчетов за приобретенные товары (услуги) платежной картой, неприменении РРО/ПРРО при осуществлении расчетов за продажу подакцизной продукции; продаже алкогольных напитков, в случае запрета такой продажи местными властями, во время действия военного положения.
Справка Finance.ua:
с 16 апреля 2022 г. органам ГНС предоставлены дополнительные полномочия на осуществление контроля в сфере ценообразования, поэтому при проведении фактических проверок налоговики будут контролировать в том числе и соблюдение законодательства относительно установленных государством фиксированных цен, соблюдение предельных цен и предельных уровней торговой надбавки (наценки) на некоторые виды товаров;
в случае, если при проведении фактических проверок должностные лица органов ГНС совершают неправомерные действия, или имеется информация о совершении налоговиками коррупционных или других связанных с коррупцией правонарушений, сообщить о таких фактах следует по телефону 0800-501-007, выбрав на интерактивном голосовом ответчике направление «5», или на электронный ящик idd@tax.gov.ua.