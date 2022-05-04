Налоговая готовит проверки украинскому бизнесу: к кому придут — Finance.ua
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Налоговая готовит проверки украинскому бизнесу: к кому придут

Сегодня 18:37Личные финансы
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Даже во время действия военного положения некоторых предпринимателей все же могут посетить налоговые органы с проверками.
Об этом напомнили бизнесменам в Государственной налоговой службе.
Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения она обеспечивает контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов в сферах:
  • торговли;
  • ресторанного хозяйства;
  • услуг.
Контроль осуществляется путём проведения фактических проверок.
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В первую очередь такие проверки проводятся по жалобам граждан об отказе субъектами хозяйствования в возможности проведения расчетов за приобретенные товары (услуги) платежной картой, неприменении РРО/ПРРО при осуществлении расчетов за продажу подакцизной продукции; продаже алкогольных напитков, в случае запрета такой продажи местными властями, во время действия военного положения.

Справка Finance.ua:

  • с 16 апреля 2022 г. органам ГНС предоставлены дополнительные полномочия на осуществление контроля в сфере ценообразования, поэтому при проведении фактических проверок налоговики будут контролировать в том числе и соблюдение законодательства относительно установленных государством фиксированных цен, соблюдение предельных цен и предельных уровней торговой надбавки (наценки) на некоторые виды товаров;
  • в случае, если при проведении фактических проверок должностные лица органов ГНС совершают неправомерные действия, или имеется информация о совершении налоговиками коррупционных или других связанных с коррупцией правонарушений, сообщить о таких фактах следует по телефону 0800-501-007, выбрав на интерактивном голосовом ответчике направление «5», или на электронный ящик idd@tax.gov.ua.
По материалам: Finance.ua
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