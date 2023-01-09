Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 6 млрд грн — Finance.ua

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 6 млрд грн Сегодня 14:30 — Личные финансы

Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 6 млрд грн

За период действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов превысила 6 млрд грн, а сумма сбора в бюджет составляет 372 млн грн.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«С началом войны украинцы активно продолжили выводить свои активы „из тени“. С 24 февраля в рамках кампании налоговой амнистии было подано 430 деклараций на сумму свыше 3,74 млрд грн, сумма сбора в бюджет составила 239,1 млн грн», — написал Гетманцев.

Инфографика: t.me/getmantsevdanil

Напомним, разовое добровольное декларирование (или налоговая амнистия) стартовало в Украине с 1 сентября 2021 года, и должно было длиться год. Но затем Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, продлив «налоговую амнистию» до 1 марта 2023 года.

В декларации граждане Украины или физические лица могут указать движимое или недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и валютные ценности, полученные за счет незадекларированных доходов.

УБР По материалам:

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