Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 6 млрд грн — Finance.ua
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Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 6 млрд грн

Личные финансы
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Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 6 млрд грн
Налоговая амнистия: украинцы задекларировали активы на 6 млрд грн
За период действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов превысила 6 млрд грн, а сумма сбора в бюджет составляет 372 млн грн.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«С началом войны украинцы активно продолжили выводить свои активы „из тени“. С 24 февраля в рамках кампании налоговой амнистии было подано 430 деклараций на сумму свыше 3,74 млрд грн, сумма сбора в бюджет составила 239,1 млн грн», — написал Гетманцев.
Инфографика: t.me/getmantsevdanil
Инфографика: t.me/getmantsevdanil
Напомним, разовое добровольное декларирование (или налоговая амнистия) стартовало в Украине с 1 сентября 2021 года, и должно было длиться год. Но затем Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, продлив «налоговую амнистию» до 1 марта 2023 года.
В декларации граждане Украины или физические лица могут указать движимое или недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и валютные ценности, полученные за счет незадекларированных доходов.

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По материалам:
УБР
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