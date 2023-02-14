Налоговая амнистия подходит к концу: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов — Finance.ua
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Налоговая амнистия подходит к концу: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов

Личные финансы
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Налоговая амнистия подходит к концу: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов
Налоговая амнистия подходит к концу: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов
Уже с 1 марта 2023 года для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Скоро заработают более жесткие нормы финмониторинга.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
«На сегодняшний день в рамках „налоговой амнистии“ задекларировано 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 379,5 млн гривен. За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн гривен» , — говорится в сообщении.
Инфографика: ГНС
Инфографика: ГНС
Упрощенное налогообложение стартовало в сентябре 2021 года и должно было продолжаться до сентября 2022 года. Впоследствии срок подачи деклараций продлили до 1 марта 2023 года.

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Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

Что будет, если человек отказался добровольно подавать декларацию

В таком случае Налоговая служба сочтет по умолчанию, что у такого гражданина Украины есть следующее:
  • 400 тысяч гривен;
  • квартиры общей площадью до 120 кв. м, или дома — до 240 кв. м;
  • земельный участок в пределах бесплатной приватизации;
  • один автомобиль.

Что можно декларировать:

  • валюту (за исключением наличных денег);
  • ценные бумаги;
  • движимое и недвижимое имущество;
  • доли в юридических лицах.

Каковы условия налогообложения

  • 5% — с денег на счетах в банках, а также из других активов, находящихся в Украине;
  • 9% — свалюты, которая находится в иностранных финучреждениях, а также из других активов за рубежом.
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По материалам:
Finance.ua
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