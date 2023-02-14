Налоговая амнистия подходит к концу: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов — Finance.ua

Налоговая амнистия подходит к концу: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов 14.02.2023, 20:02 — Личные финансы

Налоговая амнистия подходит к концу: украинцы уже задекларировали более 6 миллиардов

Уже с 1 марта 2023 года для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Скоро заработают более жесткие нормы финмониторинга.

«На сегодняшний день в рамках „налоговой амнистии“ задекларировано 6,2 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 379,5 млн гривен. За период военного положения в Украине было задекларировано 3,92 млрд грн, сумма единовременного сбора составила 246,6 млн гривен» , — говорится в сообщении.

Инфографика: ГНС

Упрощенное налогообложение стартовало в сентябре 2021 года и должно было продолжаться до сентября 2022 года. Впоследствии срок подачи деклараций продлили до 1 марта 2023 года.

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Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет

Что будет, если человек отказался добровольно подавать декларацию

В таком случае Налоговая служба сочтет по умолчанию, что у такого гражданина Украины есть следующее:

400 тысяч гривен;

квартиры общей площадью до 120 кв. м, или дома — до 240 кв. м;

земельный участок в пределах бесплатной приватизации;

один автомобиль.

Что можно декларировать:

валюту (за исключением наличных денег);

ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество;

доли в юридических лицах.

Каковы условия налогообложения

5% — с денег на счетах в банках, а также из других активов, находящихся в Украине;

9% — свалюты, которая находится в иностранных финучреждениях, а также из других активов за рубежом.

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