Налогообложение отдельных доходов, полученных физическими лицами — Finance.ua

Налогообложение отдельных доходов, полученных физическими лицами Сегодня 14:20 — Личные финансы

Согласно ст. 1 Закона Украины от 16 апреля 1991 года № 959-XII «О внешнеэкономической деятельности» (далее — Закон № 959), внешнеэкономическая деятельность — это, в частности, деятельность субъектов хозяйственной деятельности Украины и иностранных субъектов хозяйственной деятельности, построенная на взаимоотношениях между ними, которая имеет место как на территории Украины, так и за ее пределами.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Физические лица, имеющие постоянное местожительство на территории Украины, вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность, если они зарегистрированы как предприниматели согласно Закону Украины от 07 февраля 1991 года № 698-ХII «О предпринимательстве» (часть вторая ст. 5 Закона № 959).

Отношения, возникающие в сфере осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, регулируются Конституцией Украины, Законом Украины от 21 июня 2018 г. № 2473-VIII «О валюте и валютных операциях» (далее — Закон № 2473), другими законами Украины, а также нормативно-правовыми актами Национального банка Украины (далее — НБУ), принятыми в соответствии с Законом № 2473.

Принципы валютного регулирования, изложенные в ст. 2 Закона № 2473, предусматривают, в частности, право физических и юридических лиц — резидентов заключать соглашения с резидентами и (или) нерезидентами и выполнять обязательства, связанные с этими соглашениями, в национальной валюте или иностранной валюте, в том числе открывать счета в денежных учреждениях других государств.

Частью третьей ст. 4 Закона № 2473 предусмотрено, что резиденты с учетом ограничений, определенных Законом № 2473 и другими законами Украины, вправе открывать счета в иностранных финансовых учреждениях и осуществлять через такие счета валютные операции.

Порядок проведения расчетов по валютным операциям определяется НБУ (часть четвертая ст. 5 Закона № 2473).

Постановлением Правления НБУ от 02 января 2019 года № 5 утверждено Положение о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, определяющее меры защиты, введенные НБУ, порядок их применения (порядок осуществления валютных операций в условиях введенных настоящим Положением мер защиты), а также порядок осуществления отдельных операций в иностранной валюте (далее — Положение № 5).

Согласно п. 16 раздела I Положения № 5, расчеты по внешнеэкономическим операциям производятся исключительно через счета в банках.

Пунктом 23 Положения № 5 предусмотрено, что денежные средства от нерезидента по операциям резидента по экспорту товаров подлежат зачислению на счет резидента в Украине в банке.

При этом термин «товар» употребляется в значении, определенном Законом Украины от 16 апреля 1991 г. № 959-XII «О внешнеэкономической деятельности», в соответствии со ст. 1, товар — это любая продукция, услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, предназначенные для продажи (возмездной передачи) (п. 2 раздела I Положения № 5).

Исходя из указанного, действующим законодательством не запрещено физическим лицам — резидентам открывать счета в финансовых учреждениях других стран.

В то же время, средства по операциям субъектов хозяйствования — резидентов, в частности, по экспорту товаров (услуг), подлежат зачислению на счета резидентов в банках Украины.

Валютный надзор и применение мер по нарушению требований валютного законодательства осуществляются согласно нормам, урегулированными ст. 11 и 15 Закона № 2473 соответственно.

Порядок применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности регулируется главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины (далее — НКУ).

Согласно п. 292.1 ст. 292 НКУ доходом для физического лица — предпринимателя является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 ст. 292 НКУ. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу и используемому в хозяйственной деятельности.

Доход, выраженный в иностранной валюте, перечисляется в гривнах по официальному курсу гривны к иностранной валюте, установленному НБУ на дату получения такого дохода (п. 292.5 ст. 292 НКУ).

Датой получения дохода плательщика единого налога является дата поступления средств плательщику единого налога в денежной (наличной или безналичной) форме, дата подписания плательщиком единого налога акта приема-передачи безвозмездно полученных товаров (работ, услуг).

Таким образом, для физического лица — предпринимателя все стоимостные показатели, которые включаются в доход, отражаются в национальной валюте Украины.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, переводятся в национальную валюту по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному НБУ на дату их получения.

Одновременно отмечаем, если средства, полученные от нерезидента, зачислены на счет, открытый в иностранном банке, а не на счет для осуществления предпринимательской деятельности в банке в Украине, то такие средства не включаются в доход физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога, но облагаются налогом по правилам, установленным для налогоплательщиков — физических лиц.

Порядок налогообложения доходов физических лиц определен разделом IV НКУ, согласно п.п. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 которого объектом налогообложения резидента являются иностранные доходы — доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Налогообложение иностранных доходов установлено п. 170.11 ст. 170 НКУ.

Также указанные доходы являются объектом налогообложения военным сбором (п.п. 1.2 п. 161 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ).

Согласно п. 164.4 ст. 164 НКУ, при начислении (получении) доходов, полученных в виде валютных ценностей или других активов (стоимость которых выражена в иностранной валюте или международных расчетных единицах), такие доходы переводятся в гривну по валютному курсу НБУ, действующему на момент начисления (получения) таких доходов.

Следовательно, доход, полученный физическим лицом — резидентом из источников за пределами Украины, включается в общий годовой налогооблагаемый доход как иностранный доход и облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях с учетом положений международных договоров Украины об избегании двойного налогообложения.

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