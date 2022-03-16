Налоги: как было и как стало — Finance.ua

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Налоги: как было и как стало

Сегодня 19:02Казна и Политика
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Налоги: как было и как стало
В ночь на 15 марта Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении анонсировал налоговую реформу. Ее цель — обеспечить функционирование бизнеса в условиях войны там, где нет боевых действий.
Первый момент озвученных налоговых изменений касается как раз налогообложения. Теперь вместо НДС и налога на прибыль бизнес должен уплачивать 2% от оборота. Также Президент гарантировал упрощенный учет.
Ставки НДС в 2022 году таковы:
  • 20% — общая ставка;
  • 14% — ставка для некоторых сельскохозяйственных товаров;
  • 7% — ставка НДС для медизделий, лекарственных средств, экскурсионных услуг посетителям музеев, показа оригинальных произведений, адаптированных фильмов, услуг временного размещения/проживания;
  • 0% — экспортная ставка.
НДС — достаточно широкая статья пополнения бюджета страны. Только в январе 2022 года по результатам работы плательщики задекларировали к уплате 10,6 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.
Для малого бизнеса, то есть для ФЛП I и II группы, применяется добровольная уплата Единого налога. «Если можете — платите, не можете — нет вопросов», — объяснил Владимир Зеленский.
Ставка Единого налога для ФЛП I группы с 1 января 2022 составляет до 10% прожиточного минимума в месяц. Это 248,1 грн — прожиточный минимум для трудоспособных лиц сейчас установлен на уровне 2481 грн.
Ставка Единого налога для ФЛП II группы в месяц — 20% минимальной зарплаты. Еще в декабре 2021-го минималку повысили до 6500 грн, так что ФЛПам II группы нужно ежемесячно платить 1300 грн.
Ранее президент заявил , что на время войны и для послевоенного развития Украины нужна новая налоговая модель:
«Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять упругость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-либо, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям».
Он также призвал украинский бизнес возвращаться к работе в городах, где есть безопасные условия.
«Аптека, торговля, хоть какой бизнес, который может просто работать сейчас. Чтобы страна жила. Чтобы уже началось восстановление Украины. И это зависит от каждого из нас, каждого, кто может работать. Экономическое подавление Украины — это одна из задач войны против нас сегодня», — отметил Зеленский.
Читайте больше в материале — Налоговая реформа от Зеленского: что изменится для налогоплательщиков
По материалам: Finance.UA
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