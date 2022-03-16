Налоги: как было и как стало — Finance.ua

Налоги: как было и как стало

Сегодня 19:02 — Казна и Политика

В ночь на 15 марта Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении анонсировал налоговую реформу. Ее цель — обеспечить функционирование бизнеса в условиях войны там, где нет боевых действий.

Первый момент озвученных налоговых изменений касается как раз налогообложения. Теперь вместо НДС и налога на прибыль бизнес должен уплачивать 2% от оборота. Также Президент гарантировал упрощенный учет.

Ставки НДС в 2022 году таковы:

20% — общая ставка;

14% — ставка для некоторых сельскохозяйственных товаров;

7% — ставка НДС для медизделий, лекарственных средств, экскурсионных услуг посетителям музеев, показа оригинальных произведений, адаптированных фильмов, услуг временного размещения/проживания;

0% — экспортная ставка.

НДС — достаточно широкая статья пополнения бюджета страны. Только в январе 2022 года по результатам работы плательщики задекларировали к уплате 10,6 млрд. грн. налога на добавленную стоимость.

Для малого бизнеса, то есть для ФЛП I и II группы, применяется добровольная уплата Единого налога. «Если можете — платите, не можете — нет вопросов», — объяснил Владимир Зеленский.

Ставка Единого налога для ФЛП I группы с 1 января 2022 составляет до 10% прожиточного минимума в месяц. Это 248,1 грн — прожиточный минимум для трудоспособных лиц сейчас установлен на уровне 2481 грн.

Ставка Единого налога для ФЛП II группы в месяц — 20% минимальной зарплаты. Еще в декабре 2021-го минималку повысили до 6500 грн, так что ФЛПам II группы нужно ежемесячно платить 1300 грн.

Ранее президент заявил , что на время войны и для послевоенного развития Украины нужна новая налоговая модель:

«Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что можно проявлять упругость. Чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-либо, потому что государство Украина гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям».

Он также призвал украинский бизнес возвращаться к работе в городах, где есть безопасные условия.

«Аптека, торговля, хоть какой бизнес, который может просто работать сейчас. Чтобы страна жила. Чтобы уже началось восстановление Украины. И это зависит от каждого из нас, каждого, кто может работать. Экономическое подавление Украины — это одна из задач войны против нас сегодня», — отметил Зеленский.

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