Наличные доллар и евро в «ПриватБанке» — Finance.ua

Наличные доллар и евро в «ПриватБанке» Сегодня 12:55 — Валюта

Курс наличного доллара в « ПриватБанк е» остался на уровне предыдущего дня — 39,99 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро по отношению к гривне также остался на уровне предыдущего дня — 39,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,49 грн/долл., евро — 38,20 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро — 37,45 грн.

Справка Finance.ua:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, согласно которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.

УНІАН По материалам:

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