Наличные доллар и евро в «ПриватБанке» — Finance.ua

Наличные доллар и евро в «ПриватБанке»
Курс наличного доллара в «ПриватБанке» остался на уровне предыдущего дня — 39,99 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, курс евро по отношению к гривне также остался на уровне предыдущего дня — 39,20 грн/евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,49 грн/долл., евро — 38,20 грн/евро.
Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро — 37,45 грн.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, согласно которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
- Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.
Поделиться новостью