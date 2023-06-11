Наличные деньги не принимают: в Египте ввели новые правила для туристов — Finance.ua

Наличные деньги не принимают: в Египте ввели новые правила для туристов Сегодня 18:37 — Мир

Наличные деньги не принимают: в Египте ввели новые правила для туристов

С июня экскурсии на главных туристических объектах Египта проводятся только за оплату банковской картой . В ближайшее время наличная оплата будет запрещена на всех туробъектах.

Теперь новые правила действуют для экскурсий:

на пирамидах Гизы;

в Египетском музее в Тахрире;

в Цитадели Салах ад-Дин;

в Нубийском музее;

в незаконченном обелиске и храмах в Асуане;

на всех объектах в Асковане.

Платить наличными можно только за школьные поездки, пока министерство не завершит внедрение электронного портала, позволяющего разным школам предварительно забронировать школьные поездки.

Как пояснил генеральный секретарь Высшего совета по археологии Мустафа Вазир, внедрение безналичной системы будет способствовать увеличению потока иностранной валюты в страну.

«Платежная система со всеми типами банковских карт будет постепенно внедряться как единственная для приобретения билетов на посещение всех других музеев и археологических объектов стран», — отметили в Министерстве туризма Египта.

ТСН По материалам:

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