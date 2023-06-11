Наличные деньги не принимают: в Египте ввели новые правила для туристов — Finance.ua

Наличные деньги не принимают: в Египте ввели новые правила для туристов
С июня экскурсии на главных туристических объектах Египта проводятся только за оплату банковской картой. В ближайшее время наличная оплата будет запрещена на всех туробъектах.
Об этом сообщает министерство туризма Египта.
Теперь новые правила действуют для экскурсий:
- на пирамидах Гизы;
- в Египетском музее в Тахрире;
- в Цитадели Салах ад-Дин;
- в Нубийском музее;
- в незаконченном обелиске и храмах в Асуане;
- на всех объектах в Асковане.
Платить наличными можно только за школьные поездки, пока министерство не завершит внедрение электронного портала, позволяющего разным школам предварительно забронировать школьные поездки.
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Как пояснил генеральный секретарь Высшего совета по археологии Мустафа Вазир, внедрение безналичной системы будет способствовать увеличению потока иностранной валюты в страну.
«Платежная система со всеми типами банковских карт будет постепенно внедряться как единственная для приобретения билетов на посещение всех других музеев и археологических объектов стран», — отметили в Министерстве туризма Египта.
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