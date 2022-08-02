Наладил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 3,1 млрд грн: будут судить беглого бизнесмена — Finance.ua
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Наладил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 3,1 млрд грн: будут судить беглого бизнесмена

Криминал
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Наладил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 3,1 млрд грн: будут судить беглого бизнесмена
Наладил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 3,1 млрд грн: будут судить беглого бизнесмена
В Одессе будут судить беглого бизнесмена, который наладил схему уклонения от уплаты налогов более чем на 3,1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского беглого бизнесмена по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов, злоупотребления властью и служебного подлога.
Следствием установлено, что обвиняемый в 2011-2014 годах создал преступную организацию и наладил схему ввоза на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов. В дальнейшем они реализовывались на внутреннем рынке страны без уплаты в государственный бюджет налогов, сборов и платежей.
Также он оформлял фиктивный вывоз этих нефтепродуктов за пределы Украины.
Деятельность преступной организации под руководством беглого бизнесмена нанесла экономике государства ущерб более чем на 3,1 млрд гривен.
В ходе досудебного расследования наложен арест на все движимое и недвижимое имущество, а также принадлежащие руководителю преступной организации земельные участки ПАО «Одесский НПЗ» и ООО «Энергия и газ Украина».
По материалам:
Finance.ua
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