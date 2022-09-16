Наконец: турецкие отели не принимают банковские карты россиян — Finance.ua
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Наконец: турецкие отели не принимают банковские карты россиян

Финтех и Карты
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На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину отели Турции прекратили принимать карты российской платежной системы «Мир».
Об этом сообщает Middle East Eye.
Как пишет издание, россиянам отказывают в обслуживании банковских карт на фоне давления со стороны США и Европы на Анкару в вопросе соблюдения санкций.
Карты российской платежной системы «Мир» перестали принимать в больших пятизвездочных отелях в курортном городе Анталья.
Как пишет издание, одна из гостиниц, Alva Donna World Palace в Кемере, позже сообщил клиентам, что они не принимали карты в течение короткого времени из-за глобального сбоя, но теперь снова обрабатывают их. Другие отели так и не возобновили прием карт «Мир».
В целом в Турции продолжают принимать карты «Мир» в банкоматах и магазинах. Также ситуация может зависеть от того, какой банк выпустил карту.

Война в Украине и давление на Турцию:

15 сентября 2022 г. США и ЕС усилили давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.
В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, позволяющей россии обходить санкции.
К российской платежной системе мир подключены пять крупных турецких банков: Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bank, DenizBank и Halkbank.
Два из них — принадлежащий ОАЭ частный банк DenizBank и контролируемый государством Halkbank, подсоединились к системе «Мир» уже после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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