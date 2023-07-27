Наиболее востребованные профессии в Украине: какую профессию выбрать в 2023 году — Finance.ua

Наиболее востребованные профессии в Украине: какую профессию выбрать в 2023 году Сегодня 09:03 — Личные финансы

Наиболее востребованные профессии в Украине: какую профессию выбрать в 2023 году

Современный мир быстро развивается. Большинство профессий становятся автоматизированными. Благодаря модернизации некоторые специальности умирают, но на смену им появляются новые.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине

В Государственной службе занятости назвали 8 профессий, наиболее востребованных в 2023 году. Имея одну из этих специальностей, вы легко найдете работу.

Кого больше всего ищут работодатели:

тракторист;

токарь;

повар;

продавец;

водитель;

швея;

электрогазосварщик;

слесарь.

В комментарии 24 канала эксперт Валентина Гаврюшенко рассказала, на кого именно сейчас ориентируются работодатели.

«Традиционно остается спрос именно на квалифицированных работников с инструментом: швея, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик», — говорит Гаврюшенко.

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Нельзя игнорировать и увеличение спроса на специалистов в цифровой сфере:

digital-маркетологи;

3D-дизайнеры;

SEO-копирайтеры;

IT-специалисты.

Сезонные профессии

Правило сезонности актуально для многих профессий. Однако значительное количество работодателей все же предпочитают стабильных специалистов, с которыми можно построить долгосрочное сотрудничество.

В марте и в апреле рынок труда начинает разрываться от вакансий. Эксперты определяют эти месяцы как период активных миграций работников между компаниями.

Почему весной становится больше вакансий:

заведения общепита расширяют штат через открытие летних площадок;

сфера летних развлечений начинает подготовку к сезону и нуждается в новых работниках;

аграрная промышленность масштабирует ресурсы по сбору урожая;

отели, особенно в курортных местах, готовятся к наплыву туристов;

замена работников, ушедших в отпуск.

На самом деле причин, почему именно весной коренным образом меняется ситуация на рынке труда, гораздо больше. По мнению Валентины, лучше искать работу именно летом, ведь в это время сильно снижается конкуренция на должность. Следует понимать, что квалифицированные специалисты смогут найти работу в любое время года.

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Телеканал 24 По материалам:

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