Наиболее востребованные профессии в Украине: какую профессию выбрать в 2023 году — Finance.ua
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Наиболее востребованные профессии в Украине: какую профессию выбрать в 2023 году

Личные финансы
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Наиболее востребованные профессии в Украине: какую профессию выбрать в 2023 году
Наиболее востребованные профессии в Украине: какую профессию выбрать в 2023 году
Современный мир быстро развивается. Большинство профессий становятся автоматизированными. Благодаря модернизации некоторые специальности умирают, но на смену им появляются новые.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине

В Государственной службе занятости назвали 8 профессий, наиболее востребованных в 2023 году. Имея одну из этих специальностей, вы легко найдете работу.
Кого больше всего ищут работодатели:
  • тракторист;
  • токарь;
  • повар;
  • продавец;
  • водитель;
  • швея;
  • электрогазосварщик;
  • слесарь.
В комментарии 24 канала эксперт Валентина Гаврюшенко рассказала, на кого именно сейчас ориентируются работодатели.
«Традиционно остается спрос именно на квалифицированных работников с инструментом: швея, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик», — говорит Гаврюшенко.
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Нельзя игнорировать и увеличение спроса на специалистов в цифровой сфере:
  • digital-маркетологи;
  • 3D-дизайнеры;
  • SEO-копирайтеры;
  • IT-специалисты.

Сезонные профессии

Правило сезонности актуально для многих профессий. Однако значительное количество работодателей все же предпочитают стабильных специалистов, с которыми можно построить долгосрочное сотрудничество.
В марте и в апреле рынок труда начинает разрываться от вакансий. Эксперты определяют эти месяцы как период активных миграций работников между компаниями.
Почему весной становится больше вакансий:
  • заведения общепита расширяют штат через открытие летних площадок;
  • сфера летних развлечений начинает подготовку к сезону и нуждается в новых работниках;
  • аграрная промышленность масштабирует ресурсы по сбору урожая;
  • отели, особенно в курортных местах, готовятся к наплыву туристов;
  • замена работников, ушедших в отпуск.
На самом деле причин, почему именно весной коренным образом меняется ситуация на рынке труда, гораздо больше. По мнению Валентины, лучше искать работу именно летом, ведь в это время сильно снижается конкуренция на должность. Следует понимать, что квалифицированные специалисты смогут найти работу в любое время года.
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По материалам:
Телеканал 24
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