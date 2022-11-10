Наиболее существенным источником финансирования бюджета остается эмиссия — Finance.ua

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Наиболее существенным источником финансирования бюджета остается эмиссия

Казна и Политика
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Наиболее существенным источником финансирования бюджета остается эмиссия
Министерство финансов обнародовало данные о финансировании государственного бюджета за период с 24 февраля по 9 ноября.
Согласно обновленной статистике, самым большим источником финансирования госбюджета в период войны стал выкуп военных облигаций правительства Национальным банком за счет эмиссии гривны — он составил 340 миллиардов гривен или $10,84 млрд в эквиваленте.
Вторым крупнейшим источником стали гранты от правительства США на сумму $9,49 млрд, или 281,16 млрд грн.
Третий по объему источник поступлений — размещение облигаций внутреннего государственного займа — $5,79 млрд, или 181,1 млрд грн.
Наиболее существенным источником финансирования бюджета остается эмиссия
На четвертом месте помощь от ЕС — $4,85 млрд, или 166,83 млрд грн, на пятом — поступления от МВФ ($2,69 млрд, или 88,18 млрд грн).
В общей сложности с начала полномасштабной войны для финансирования государственного бюджета удалось привлечь $39,75 млрд, или 1,27 триллиона гривен.
Напомним, Министерство финансов не планирует финансировать расходы госбюджета за счет эмиссии гривны в 2023 году, однако это будет зависеть от поступления средств от международных партнеров.
По материалам:
Finance.ua
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