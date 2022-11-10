Наиболее существенным источником финансирования бюджета остается эмиссия — Finance.ua

Наиболее существенным источником финансирования бюджета остается эмиссия Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Наиболее существенным источником финансирования бюджета остается эмиссия

Министерство финансов обнародовало данные о финансировании государственного бюджета за период с 24 февраля по 9 ноября.

Согласно обновленной статистике, самым большим источником финансирования госбюджета в период войны стал выкуп военных облигаций правительства Национальным банком за счет эмиссии гривны — он составил 340 миллиардов гривен или $10,84 млрд в эквиваленте.

Вторым крупнейшим источником стали гранты от правительства США на сумму $9,49 млрд, или 281,16 млрд грн.

Третий по объему источник поступлений — размещение облигаций внутреннего государственного займа — $5,79 млрд, или 181,1 млрд грн.

На четвертом месте помощь от ЕС — $4,85 млрд, или 166,83 млрд грн, на пятом — поступления от МВФ ($2,69 млрд, или 88,18 млрд грн).

В общей сложности с начала полномасштабной войны для финансирования государственного бюджета удалось привлечь $39,75 млрд, или 1,27 триллиона гривен.

Напомним, Министерство финансов не планирует финансировать расходы госбюджета за счет эмиссии гривны в 2023 году, однако это будет зависеть от поступления средств от международных партнеров.

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