Наибольший удар по экономике беларуси наносит потеря украинского рынка и транзита - Денисенко — Finance.ua

Наибольший удар по экономике беларуси наносит потеря украинского рынка и транзита - Денисенко Сегодня 10:15

Наибольший удар по белорусской экономике наносят не санкции, а потеря украинского рынка и возможностей транспортировки грузов через территорию Украины.

Об этом в Фейсбуке написал советник министра внутренних дел, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в контексте доклада «Что делать с беларусью», передает Укринформ.

По словам Денисенко, санкции и потеря ряда рынков должны обрушить внешнюю торговлю беларуси, но падение товарооборота выводит показатели страны только на уровень 2020 года. При этом сальдо внешнеторгового баланса беларуси существенно улучшается.

«Падение экономики по результатам 2022 года будет существенным, но даже международные организации (ВБ, ЕБРР) прогнозируют его на уровне —6%... —6,5% ВВП. Это не обвал. К тому же наибольший удар по белорусской экономике наносят не санкции, а потеря украинского рынка и возможностей транспортировки грузов через украинскую территорию», — подчеркнул эксперт.

Исполнительный директор УИБ отметил, что базовый интерес любого государства — иметь предсказуемого, дружественного, настроенного на сотрудничество соседа.

«Сегодня режим Лукашенко не является ни предсказуемым, ни дружественным. А вопросы сотрудничества с таким соседом токсичны для украинских политических элит, и это констатация факта. Поэтому политика государства — это превращение существующей (не всегда положительной) повестки дня в желаемую для себя. И здесь уместно расширить блок интересов», — убежден он.

По мнению Денисенко, Украина должна быть способна отразить потенциальное вторжение с белорусской территории и в перспективе — сделать невозможными удары от рф с севера. В то же время следует сделать невозможным участие белорусов в войне и использование ее территории российской армией.

Советник главы МВД также убежден, что Украина по возможности должна создавать условия для ухудшения отношений между минском и москвой с последующим отдалением беларуси из сферы влияния рф.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что беларусь допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

Укрінформ По материалам:

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