Награду за обнаружение ошибок в сети Ethereum увеличили до 1 млн долларов — Finance.ua

Награду за обнаружение ошибок в сети Ethereum увеличили до 1 млн долларов 26.08.2022, 01:48 — Финтех и Карты

Награду за обнаружение ошибок в сети Ethereum увеличили до 1 млн долларов

Разработчики Ethereum — второй крупнейшей криптовалюты мира после Bitcoin — усиленно готовят сеть к переходу с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake.

В рамках перехода на PoS фонд Ethereum объявил об увеличении выплат за обнаружение ошибок в сети в четыре раза. Так, если исследователи безопасности смогут найти «критическую ошибку» — ту, которая имеет большое влияние или вероятность сильного влияния на блокчейн — им заплатят до 1 миллиона долларов США (ранее они могли получить до 250 000 долларов).

Подобным образом за ошибки «высокого риска» теперь будет назначаться вознаграждение до 200 000 долларов США, за ошибки «среднего риска» — до 40 000 долларов, а за ошибки «низкого риска» — до 8 000 долларов.

Увеличенные выплаты будут доступны в период с 24 августа по 8 сентября. В Ethereum считают, что такой подход поможет заметить больше багов и уменьшит вероятность возникновения критической проблемы при переходе на новый алгоритм.

Разработчики Ethereum сообщили: в рамках перехода на Proof-of-Stake сеть «нужно сначала активировать в Beacon Chain посредством обновления Bellatrix». Ожидается, что это событие состоится 6 сентября. Переход всей сети на новый алгоритм планировался на 15 сентября, однако теперь представители Ethereum не называют точной даты, отмечая лишь, что основная сеть перейдет Proof-of-Stake в период с 10 по 20 сентября.

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Sundries По материалам:

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