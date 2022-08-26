Награду за обнаружение ошибок в сети Ethereum увеличили до 1 млн долларов — Finance.ua
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Награду за обнаружение ошибок в сети Ethereum увеличили до 1 млн долларов

Финтех и Карты
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Награду за обнаружение ошибок в сети Ethereum увеличили до 1 млн долларов
Награду за обнаружение ошибок в сети Ethereum увеличили до 1 млн долларов
Разработчики Ethereum — второй крупнейшей криптовалюты мира после Bitcoin — усиленно готовят сеть к переходу с алгоритма Proof-of-Work на Proof-of-Stake.
В рамках перехода на PoS фонд Ethereum объявил об увеличении выплат за обнаружение ошибок в сети в четыре раза. Так, если исследователи безопасности смогут найти «критическую ошибку» — ту, которая имеет большое влияние или вероятность сильного влияния на блокчейн — им заплатят до 1 миллиона долларов США (ранее они могли получить до 250 000 долларов).
Подобным образом за ошибки «высокого риска» теперь будет назначаться вознаграждение до 200 000 долларов США, за ошибки «среднего риска» — до 40 000 долларов, а за ошибки «низкого риска» — до 8 000 долларов.
Увеличенные выплаты будут доступны в период с 24 августа по 8 сентября. В Ethereum считают, что такой подход поможет заметить больше багов и уменьшит вероятность возникновения критической проблемы при переходе на новый алгоритм.

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Разработчики Ethereum сообщили: в рамках перехода на Proof-of-Stake сеть «нужно сначала активировать в Beacon Chain посредством обновления Bellatrix». Ожидается, что это событие состоится 6 сентября. Переход всей сети на новый алгоритм планировался на 15 сентября, однако теперь представители Ethereum не называют точной даты, отмечая лишь, что основная сеть перейдет Proof-of-Stake в период с 10 по 20 сентября.
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По материалам:
Sundries
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