«Нафтогаз» завершил реструктуризацию евробондов-2024 — Finance.ua

«Нафтогаз» завершил реструктуризацию евробондов-2024 Сегодня 14:27 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» завершил реструктуризацию евробондов-2024

НАК «Нафтогаз Украины» сообщила о получении необходимого одобрения Кабинета Министров на завершение соглашения владельцами еврооблигаций НАК с первоначальным погашением в 2024 году после отсрочки выплат по ним на два года.

«Таким образом, предложения по облигациям 2024 года теперь реализованы», — говорится в сообщении компании на Ирландской бирже.

Согласно ему, «Нафтогаз» совместно с Кабинетом Министров как единый акционер и Министерство финансов продолжают рассматривать следующие шаги по еврооблигациям 2022 и 2026 годов, владельцы которых не согласились на предложение об отсрочке выплат.

«Дополнительная информация будет сообщена владельцам облигаций, когда это будет возможно и в соответствии с нормативными требованиями «Нафтогаза», — отмечается в биржевом сообщении.

Как сообщалось, владельцы выпуска евробондов-2024 НАК «Нафтогаз Украины» в конце августа одобрили повторное предложение по отсрочке выплат по ним. Кворум по выпуску-2024 составил 56,61% от общего количества участников, предложение НАК по отсрочке было поддержано 77,24% голосов, во многом благодаря наличию среди владельцев ЕБРР.

В пресс-службе НАК уточнили, что теперь компания может уплатить тело долга EUR600 млн не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024-м. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составит EUR90 млн (EUR45 млн в год, которые нужно платить в июле каждого года).

По выпуску-2026 кворум составил 54,24%, но в поддержку предложения было отдано только 43,13% голосов, а по выпуску-2022 при кворуме более 2/3 за отсрочку было подано лишь ориентировочно 22% голосов.

«Нафтогаз» аргументировал предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что нужно около $8 млрд.

Все три выпуска еврооблигаций «Нафтогаза» были размещены в 2019 году: в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре — семилетние на $500 млн с доходностью 7,625. Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.

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