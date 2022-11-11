Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит ЕБРР — Finance.ua

Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит ЕБРР Сегодня 17:16 — Фондовый рынок

Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит ЕБРР

Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере 300 млн евро.

Об этом сообщил глава правления компании Алексей Чернышев по итогам встречи с управляющим директором банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, передает пресс-служба НАК.

Читайте также «Нафтогаз» вышел на прибыль во втором квартале

«Европейский банк реконструкции и развития — один из ключевых стратегических партнеров Группы Нафтогаз, оказывающий компании финансовую поддержку и помогающий преодолевать разрушительные последствия российского вторжения. Еще летом ЕБРР было принято решение об открытии кредитной линии Нафтогаза в размере 300 млн евро для экстренных закупок газа. Первые закупки уже законтрактованы, однако основная работа еще впереди. Поэтому именно сейчас мы должны действовать слаженно и быстро», — подчеркнул руководитель компании.

Чернышев также выразил благодарность ЕБРР за мощную поддержку в сложное для Украины время.

Также отмечается, что Нафтогаз планирует усилить сотрудничество с ЕБРР по вопросам энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона.

Напомним, Кабинет Министров 3 ноября назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК «Нафтогаз Украины».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.