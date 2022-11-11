Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит ЕБРР — Finance.ua
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Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит ЕБРР

Фондовый рынок
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Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит ЕБРР
Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит ЕБРР
Нафтогаз законтрактовал часть объемов закупки газа на кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере 300 млн евро.
Об этом сообщил глава правления компании Алексей Чернышев по итогам встречи с управляющим директором банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, передает пресс-служба НАК.
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«Европейский банк реконструкции и развития — один из ключевых стратегических партнеров Группы Нафтогаз, оказывающий компании финансовую поддержку и помогающий преодолевать разрушительные последствия российского вторжения. Еще летом ЕБРР было принято решение об открытии кредитной линии Нафтогаза в размере 300 млн евро для экстренных закупок газа. Первые закупки уже законтрактованы, однако основная работа еще впереди. Поэтому именно сейчас мы должны действовать слаженно и быстро», — подчеркнул руководитель компании.
Чернышев также выразил благодарность ЕБРР за мощную поддержку в сложное для Украины время.
Также отмечается, что Нафтогаз планирует усилить сотрудничество с ЕБРР по вопросам энергетической безопасности и прохождения отопительного сезона.
Напомним, Кабинет Министров 3 ноября назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева главой правления НАК «Нафтогаз Украины».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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