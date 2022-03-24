«Нафтогаз» заключил договор с первой ТЭЦ на поставку газа по 7,08 тыс. грн/тыс. куб. м в рамках ПСО — Finance.ua

«Нафтогаз» заключил договор с первой ТЭЦ на поставку газа по 7,08 тыс. грн/тыс. куб. м в рамках ПСО

Сегодня 13:28 — Энергетика

«Нафтогаз» заключил договор с первой ТЭЦ на поставку газа по 7,08 тыс. грн/тыс. куб. м в рамках ПСО

ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» заключила договор на поставку газа с ЧАО «Николаевская ТЭЦ» в рамках механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) в соответствии с постановлением правительства № 298 от 16 марта.

Об этом сообщила материнская компания НАК «Нафтогаз Украины».

«Продолжается подготовка документов по АО „Херсонская ТЭЦ“, ООО „Сумытеплоэнерго“, ООО Фирма „Технова“, КП „Киевтеплоэнерго“, ЧАО „Харьковская ТЭЦ-5“, которые также определены Минэнерго для получения газа от „Нафтогаз Трейдинга“ в режиме ПСО», — говорится в сообщении НАК по телеграмм-каналу в среду.

Согласно постановлению, в рамках ПСО определенные Минэнерго ТЭЦ до 30 апреля включительно, как и 12 ТЭС, перечень которых закреплен постановлением правительства от 6 марта № 222, будут получать газ по цене 7,08 тыс. грн/тыс. куб м (с НДС за 1 тыс. куб. м).

Согласно постановлению, для ТЭС и ТЭЦ, использующих уголь в качестве основного вида топлива, поставка природного газа в рамках ПСО осуществляется только при отсутствии в результате военных действий возможности поставки угольной продукции в объемах, необходимых для обеспечения безопасности поставки электрической и/или тепловой энергии.

В своем сообщении НАК также отметила, что потребление газа за прошедшие сутки сократилось еще на 6% — до 74 млн куб. м, причиной чего в компании называют потепление.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины с 1 марта 2022 года возложил на «Наефтогаз трейдинг» специальные обязанности по поставке природного газа 12 ТЭС по цене 7,08 тыс. грн/тыс. куб. м. Обязанности действуют с момента заключения договора до 30 апреля 2022 года.

Вечером 12 марта ГК «Нафтогаз Трейдинг» сообщила, что начала поставки природного газа трем тепловым электростанциям (ТЭС), а в целом подписаны договоры на поставку газа с четырьмя ТЭС, идет процесс с остальными. Несколькими днями позже компания сообщила, что к концу марта будет подключена пятая ТЭС.

В компании неоднократно отмечали, что они имеют возможность обеспечить ресурсом всех потребителей в действующих условиях.

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