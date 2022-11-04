«Нафтогаз» вышел на прибыль во втором квартале — Finance.ua
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«Нафтогаз» вышел на прибыль во втором квартале

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» вышел на прибыль во втором квартале
«Нафтогаз» вышел на прибыль во втором квартале
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила прибыль в 420 миллионов за второй квартал 2022 года.
Об этом говорится в сообщении госкомпании.
В частности, согласно консолидированному финансовому отчету НАК за полугодие, убыток за I квартал составил 57,579 миллиарда гривен, а во II квартале «Нафтогаз» вышел на прибыль в 420 миллионов.
Отмечается, что основными факторами формирования ущерба в I квартале стали дополнительные отчисления в резерв сомнительной задолженности, связанные с понижением оценки платежеспособности контрагентов компании в результате начала полномасштабной войны.
Также ущерб сформировала отрицательная разница между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации в соответствии с возложенными на компанию государством специальными обязанностями, механизм компенсации которой не был определен на конец І квартала. Кроме того, фактором убыточности компании в I квартале было разрушение ее активов в результате обстрелов со стороны россии.
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Выхода на прибыльность, как указывают в «Нафтогазе», удалось достичь, в частности, из-за сокращения расходов и законодательного урегулирования проблемы компенсации за возложенные государством на компанию спецобязанности.
При этом финансовым планом НАК на 2022 год предусмотрено получение ею прибыли в сумме 91,8 миллиарда гривен. Одним из ключевых факторов этого должно стать получение компенсации «за разницу в тарифах» предприятиями коммунальной теплоэнергетики и операторами газораспределительных сетей. Предусмотренную законодательством компенсацию из госбюджета за возложенные правительством спецобязанности должен получить «Нафтогаз».

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По материалам:
Діло
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