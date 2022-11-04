«Нафтогаз» вышел на прибыль во втором квартале — Finance.ua

«Нафтогаз» вышел на прибыль во втором квартале Сегодня 15:32 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» вышел на прибыль во втором квартале

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила прибыль в 420 миллионов за второй квартал 2022 года.

Об этом говорится в сообщении госкомпании.

В частности, согласно консолидированному финансовому отчету НАК за полугодие, убыток за I квартал составил 57,579 миллиарда гривен, а во II квартале «Нафтогаз» вышел на прибыль в 420 миллионов.

Отмечается, что основными факторами формирования ущерба в I квартале стали дополнительные отчисления в резерв сомнительной задолженности, связанные с понижением оценки платежеспособности контрагентов компании в результате начала полномасштабной войны.

Также ущерб сформировала отрицательная разница между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации в соответствии с возложенными на компанию государством специальными обязанностями, механизм компенсации которой не был определен на конец І квартала. Кроме того, фактором убыточности компании в I квартале было разрушение ее активов в результате обстрелов со стороны россии.

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Выхода на прибыльность, как указывают в «Нафтогазе», удалось достичь, в частности, из-за сокращения расходов и законодательного урегулирования проблемы компенсации за возложенные государством на компанию спецобязанности.

При этом финансовым планом НАК на 2022 год предусмотрено получение ею прибыли в сумме 91,8 миллиарда гривен. Одним из ключевых факторов этого должно стать получение компенсации «за разницу в тарифах» предприятиями коммунальной теплоэнергетики и операторами газораспределительных сетей. Предусмотренную законодательством компенсацию из госбюджета за возложенные правительством спецобязанности должен получить «Нафтогаз».

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