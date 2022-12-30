Нафтогаз выходит на рынок распределения газа — Finance.ua

Нафтогаз выходит на рынок распределения газа Сегодня 10:43 — Энергетика

Нафтогаз выходит на рынок распределения газа

Нафтогаз Украины выходит на рынок распределения газа. Компания Газораспределительные сети Украины (Газсети) получила лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по распределению природного газа в пределах территории Кировоградской области.

Как сообщает пресс-служба Газсетей , наличие такой лицензии — важная предпосылка ведения компанией хозяйственной деятельности по распределению природного газа.

«Это беспрецедентный вызов — в условиях военного положения проводить реформирование газораспределительной системы Украины. Я благодарен НКРЭКУ за доверие и каждому члену нашей команды за эту первую победу на пути большого процесса перемен», — сказал председатель правления компании Денис Миргородский.

В компании заявили, что на базе газораспределительных сетей Украины планируется создать автономного и независимого национального оператора газораспределительной системы Украины.

Весной 2022 года суд передал Агентству по розыску и менеджменту активов 26 облгазов. Они должны перейти Нафтогазу, после чего компания будет контролировать 60% рынка распределения и транспортировки газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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