Нафтогаз выходит на рынок распределения газа — Finance.ua

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Нафтогаз выходит на рынок распределения газа

Энергетика
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Нафтогаз выходит на рынок распределения газа
Нафтогаз выходит на рынок распределения газа
Нафтогаз Украины выходит на рынок распределения газа. Компания Газораспределительные сети Украины (Газсети) получила лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по распределению природного газа в пределах территории Кировоградской области.
Как сообщает пресс-служба Газсетей, наличие такой лицензии — важная предпосылка ведения компанией хозяйственной деятельности по распределению природного газа.
«Это беспрецедентный вызов — в условиях военного положения проводить реформирование газораспределительной системы Украины. Я благодарен НКРЭКУ за доверие и каждому члену нашей команды за эту первую победу на пути большого процесса перемен», — сказал председатель правления компании Денис Миргородский.
В компании заявили, что на базе газораспределительных сетей Украины планируется создать автономного и независимого национального оператора газораспределительной системы Украины.
Весной 2022 года суд передал Агентству по розыску и менеджменту активов 26 облгазов. Они должны перейти Нафтогазу, после чего компания будет контролировать 60% рынка распределения и транспортировки газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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