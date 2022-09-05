«Нафтогаз» в прошлом году выплатил 6 членам своего правления 500 млн гривен — Finance.ua

«Нафтогаз» в прошлом году выплатил 6 членам своего правления 500 млн гривен
Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батькивщина», первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко, комментируя годовой финансовый отчет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за 2021 год, сообщил, что 6 членов правления компании (Юрий Витренко, Андрей Коболев, Сергей Перелома, Отто Ватерландер, Петрус Ван Дрил, Ярослав Теклюк) получили 500 млн гривен.
Об этом народный депутат заявил в социальной сети Facebook.
«Данные из годового отчета «Нафтогаза» за 2021 год. Напоминаю — в марте 2020 года правительство заключило 4-летний контракт с Коболевым. В мае 2021 года контракт был расторгнут по причине убыточности «Нафтогаза». Сумма компенсации Коболеву — 347,4 млн гривен.
Отдельной строкой идут космические компенсации за выдающиеся заслуги г-м Переломе, Ваттерландеру и другим членам правления. Задаю простой вопрос — какое наказание должны понести члены правительства и премьер лично за неверное управленческое решение ценой более 500 млн грн?" — написал Кучеренко.
В августе Кучеренко заявил, что из-за ошибок Коболева и нынешнего главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко бюджет Украины должен потратить астрономическую сумму в 4-6 млрд долларов на закупку природного газа для отопительного сезона.
Также нардеп отметил, что виновные в провале программы увеличения добычи газа 20/20 до сих пор остаются на руководящих должностях в «Нафтогазе».
Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет Министров уволил председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, назначив на эту должность бывшего исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
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