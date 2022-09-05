«Нафтогаз» в прошлом году выплатил 6 членам своего правления 500 млн гривен — Finance.ua

«Нафтогаз» в прошлом году выплатил 6 членам своего правления 500 млн гривен Сегодня 13:33

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батькивщина», первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко, комментируя годовой финансовый отчет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за 2021 год, сообщил, что 6 членов правления компании (Юрий Витренко, Андрей Коболев, Сергей Перелома, Отто Ватерландер, Петрус Ван Дрил, Ярослав Теклюк) получили 500 млн гривен.

Об этом народный депутат заявил в социальной сети Facebook.

«Данные из годового отчета «Нафтогаза» за 2021 год. Напоминаю — в марте 2020 года правительство заключило 4-летний контракт с Коболевым. В мае 2021 года контракт был расторгнут по причине убыточности «Нафтогаза». Сумма компенсации Коболеву — 347,4 млн гривен.

Отдельной строкой идут космические компенсации за выдающиеся заслуги г-м Переломе, Ваттерландеру и другим членам правления. Задаю простой вопрос — какое наказание должны понести члены правительства и премьер лично за неверное управленческое решение ценой более 500 млн грн?" — написал Кучеренко.

В августе Кучеренко заявил, что из-за ошибок Коболева и нынешнего главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко бюджет Украины должен потратить астрономическую сумму в 4-6 млрд долларов на закупку природного газа для отопительного сезона.

Также нардеп отметил, что виновные в провале программы увеличения добычи газа 20/20 до сих пор остаются на руководящих должностях в «Нафтогазе».

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет Министров уволил председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, назначив на эту должность бывшего исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Українські Новини По материалам:

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