«Нафтогаз» улучшил предложение реструктуризации дефолтных евробондов — Finance.ua

«Нафтогаз» улучшил предложение реструктуризации дефолтных евробондов Сегодня 20:44 — Фондовый рынок

«Нафтогаз» улучшил предложение реструктуризации дефолтных евробондов

«Нафтогаз» улучшил предложение реструктуризации евробондов с погашением в 2022 и 2026 годах, по которым он допустил дефолт летом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Это выпуск на $350 млн в 2022-м и $500 млн в 2026-м. По выпуску 2024 года компания договорилась о реструктуризации ранее.

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Основные изменения коснулись облигаций с погашением в 2022 году.

Согласно презентации на сайте «Нафтогаза», предлагается повысить процентную ставку по еврободна-2022 с даты одобрения предложения с 7,375% до 7,65% годовых, а также 15 апреля вместе с просроченными процентами выплатить 5% основной суммы долга.

В то же время «Нафтогаз» по евробондам-2022 предлагает отсрочить выплату 50% основного долга на два года — до 19 июля 2024 года, остальные 50% — до 19 июля 2025 года, тогда как в феврале он предлагал погасить весь выпуск 19 июля 2024 года.

Что касается отсрочки погашения евробондов-2026, то предложение осталось неизменным: 50% — на год, до 8 ноября 2027 года и еще 50% — до 8 ноября 2028 года.

Выплату процентов по евробондам-2022, положенных на 19 января 2023 года, 19 июля 2023 года и 19 января 2024 года, предлагается перенести до 19 июля 2024 года. По евробондам-2026 с 8 ноября 2022 года, 8 мая 2023 года, 8 ноября 2023 года и 8 мая 2024 года — на 8 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» готов ориентировочно 15 апреля оплатить просроченный 19 июля 2022 года купон по евробондам-2022 и начисленные на него проценты, а по евробондам-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму в ноябре 2027 года и ноябре 2028-го, а не как прежде 100% в ноябре 2028-го.

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