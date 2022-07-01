"Нафтогаз Украины" импортирует в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива — Finance.ua
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"Нафтогаз Украины" импортирует в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива

Энергетика
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"Нафтогаз Украины" импортирует в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива
"Нафтогаз Украины" импортирует в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива
«Нафтогаз Украины» в июле планирует импортировать в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, сообщил глава НАК Юрий Витренко.
«Нафтогаз приобщился к решению задачи по ликвидации дефицита, возникшего на рынке нефтепродуктов в конце апреля. Уже третий месяц мы наращиваем объемы поставок, в среднем в 2,5 раза ежемесячно. В июле мы планируем доставить в Украину 15,6 тыс. тонн бензина и дизеля», — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, компания готова контрактовать в десятки раз больше, но логистические ограничения препятствуют в доставке нефтепродуктов к границе Украины из крупных портов Европы, где есть ресурс.
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«Несмотря на это, у нас есть положительная динамика. И если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев „Нафтогаз“ может стать лидером на рынке», — отметил Витренко.
Как сообщалось, Украина в июне 2022 года увеличит импорт горючего в 1,6 раза по сравнению с маем — до 600 тыс. тонн. В частности, 2/3 из них составит дизтопливо, 1/3 — бензин и сжиженный газ.

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло, и когда он закончится

По материалам:
fixygen
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