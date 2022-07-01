"Нафтогаз Украины" импортирует в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива — Finance.ua

"Нафтогаз Украины" импортирует в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива Сегодня 07:21 — Энергетика

"Нафтогаз Украины" импортирует в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива

«Нафтогаз Украины» в июле планирует импортировать в страну 15,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, сообщил глава НАК Юрий Витренко.

«Нафтогаз приобщился к решению задачи по ликвидации дефицита, возникшего на рынке нефтепродуктов в конце апреля. Уже третий месяц мы наращиваем объемы поставок, в среднем в 2,5 раза ежемесячно. В июле мы планируем доставить в Украину 15,6 тыс. тонн бензина и дизеля», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, компания готова контрактовать в десятки раз больше, но логистические ограничения препятствуют в доставке нефтепродуктов к границе Украины из крупных портов Европы, где есть ресурс.

«Несмотря на это, у нас есть положительная динамика. И если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев „Нафтогаз“ может стать лидером на рынке», — отметил Витренко.

Как сообщалось, Украина в июне 2022 года увеличит импорт горючего в 1,6 раза по сравнению с маем — до 600 тыс. тонн. В частности, 2/3 из них составит дизтопливо, 1/3 — бензин и сжиженный газ.

fixygen По материалам:

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