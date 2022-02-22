Нафтогаз требует от России 10 миллиардов долларов: в Гааге начали слушание дела — Finance.ua

Нафтогаз требует от России 10 миллиардов долларов: в Гааге начали слушание дела

Сегодня 10:45 — Энергетика

Нафтогаз » через Арбитражный трибунал в Гааге требует от России 10 миллиардов долларов компенсации за потерянные в результате аннексии Крыма активы, суд начал слушание по делу.

Об этом глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил в Facebook.

В иске к России НАК требует компенсации нанесенного ущерба более чем в 10 млрд долларов включая проценты. Арбитраж приступил к слушаниям, в ходе которых должен определить размер компенсации Нафтогаза за упущенную возможность использовать активы в Крыму.

«Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании „Нафтогаз“. Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать», — написал он.

Витренко рассказал, что Россия на первом этапе отказалась участвовать в арбитраже и отказалась от участия в процессе.

Уже после вынесения арбитражного решения, которым Россию сочли виновной в экспроприации украинских активов, агрессор изменил позицию и начал участвовать в арбитраже.

Ожидается, что решение будет принято в начале следующего года.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные иски к российскому «Газпрому» еще на 17,3 миллиарда долларов.

17 октября 2016 НАК «Нафтогаз Украины» и шесть его дочерних компаний инициировали арбитражное производство против Российской Федерации с требованием возместить ущерб. Речь идет об имуществе «Нафтогаза», «Черноморнефтегаза», «Укртрансгаза», «Укргаздобычи», «Укртранснефти», «Газа Украины» и «Ликво».

В августе 2017 года Международный арбитражный суд в Гааге приступил к рассмотрению арбитражного заявления «Нафтогаза» в РФ по поводу компенсации за активы, потерянные в результате аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности прошли во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

В марте 2019 года «Нафтогаз» получил положительное заключение арбитража в Гааге по иску против России. Суд признал свою юрисдикцию по делу об утраченных активах.

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