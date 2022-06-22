Нафтогаз с начала года увеличил выплаты в бюджет более чем на треть — Finance.ua
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Нафтогаз с начала года увеличил выплаты в бюджет более чем на треть

Сегодня 05:23Казна и Политика
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Нафтогаз с начала года увеличил выплаты в бюджет более чем на третьНафтогаз с начала года увеличил выплаты в бюджет более чем на треть
В январе-мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года НАК "Нафтогаз Украины увеличила выплаты в государственный бюджет (без учета дивидендов) на 34,3% до 47 млрд грн.
Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на пресс-конференции.
«По результатам пяти месяцев этого года мы во время войны увеличили поступления в государственный бюджет на 34,3% по сравнению с прошлым годом», — сказал Витренко.
По данным презентации, за пять месяцев Нафтогаз уплатил в бюджет 47 млрд грн. Витренко отметил, что это составляет треть поступлений в казну.
Как сообщалось, Кабинет Министров обязал НАК «Нафтогаз Украины» направить на выплату дивидендов в государственный бюджет за 2021 год 95% полученной прибыли — 12,399 млрд грн.
В 2021 году чистая прибыль Группы Нафтогаз составила 12,1 млрд грн, тогда как 2020 год группа закончила с убытком более 19 млрд грн.
По материалам: Укрінформ
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