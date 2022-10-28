«Нафтогаз» рассчитывает дополнительно добывать около 0,5 млн куб. м газа в сутки на деоккупированных территориях — Витренко — Finance.ua
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«Нафтогаз» рассчитывает дополнительно добывать около 0,5 млн куб. м газа в сутки на деоккупированных территориях — Витренко

Энергетика
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НАК «Нафтогаз Украины», активно занимающийся возобновлением добычи на деоккупированных территориях, рассчитывает получать из восстановленных скважин дополнительно 0,5 млн куб. м газа в сутки, сообщил глава правления компании Юрий Витренко.
«Сейчас „Нафтогаз“ возобновляет добычу газа на деоккупированных территориях. Мы рассчитываем, что в результате возвращения в эксплуатацию скважин и других объектов газовой инфраструктуры Украина будет ежедневно дополнительно получать около 500 тыс. куб. м газа», — написал он в своем Facebook в четверг.
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При этом он отметил, что некоторые возвращенные Украине объекты уже вышли на показатели, которые имели до февраля 2022 года, другие — еще в процессе подготовки к полноценному функционированию.
Витренко пояснил, что многие скважины, инфраструктурные объекты и оборудование, оказавшиеся под контролем россиян или в зоне активных боевых действий, были повреждены, разрушены или их деятельность пришлось ограничить или полностью остановить.
«Украина возвращает свое. И мы благодарны ВСУ, которые героически освободили от оккупантов значительную часть Харьковской области, а также работникам „Укргазвыдобування“, которые после разминирования территорий приступают к ремонтным работам и запускают объекты в эксплуатацию», — подчеркнул глава правления «Нафтогаза».
Вместе с тем он отметил, что компания, понимая особую важность собственного газа для Украины в этом отопительном сезоне, работает также над стабилизацией и увеличением добычи в других регионах Украины.
Как сообщалось, ранее глава «Нафтогаза» отмечал, что компания по результатам 9 месяцев 2022 года сократила добычу всего на 2% на фоне сокращения этого показателя у частных компаний на 11%.
В то же время «Львовгазвыдобування» рассчитывает на конец 2022 года выйти на рост добычи ориентировочно на 2% по сравнению с 2021 годом — 770 млн куб.м до 790 млн куб. м, в сентябре рост добычи составил свыше 4%.

Боріться — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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