«Нафтогаз» приобретет «Славутичскую ТЭС» — Finance.ua

«Нафтогаз» приобретет «Славутичскую ТЭС» Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет Украины разрешил предприятию «Нафтагаз Биоэнергия» («дочка» НАК «Нафтогаз Украины») приобрести долю в уставном капитале ООО «Славутичская ТЭС», которая превышает 50% голосов в высшем органе управления общества.

В настоящее время на «Славутичской ТЭС» идет строительство и введение в эксплуатацию когенерационной установки и котельной, которые будут работать с использованием биомассы.

После ввода в эксплуатацию ТЭС будет производить электроэнергию и поставлять тепловую энергию в территориальных границах Славутича Киевской области.

«Введение „Славутичской ТЭС“ в эксплуатацию позволит отказаться от сжигания газа для производства энерги, в пользу возобновляемых источников. Как следствие, местная энерго- и теплогенерация будет независимой от поставки газа и его стоимости, что обеспечит усиление энергетической безопасности Украины и улучшит состояние окружающей среды», — отметили в АМКУ.

Отметим, что в Украине «зеленая энергетика» оказалась на грани банкротства. Сегмент возобновляемой энергетики требует стабилизации, поскольку оплаты за солнечную и ветряную электрогенерацию в стране недостаточно для покрытия расходов станций.

Кроме того, некоторые ТЭС останавливаются из-за боевых действий. Так, ранее из-за обстрела остановила работу Славянская ТЭС. Как отметили в ПАО «Донбассэнерго», это было сделано с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.

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