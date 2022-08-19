«Нафтогаз» приобретет «Славутичскую ТЭС» — Finance.ua

«Нафтогаз» приобретет «Славутичскую ТЭС»
Антимонопольный комитет Украины разрешил предприятию «Нафтагаз Биоэнергия» («дочка» НАК «Нафтогаз Украины») приобрести долю в уставном капитале ООО «Славутичская ТЭС», которая превышает 50% голосов в высшем органе управления общества.
В настоящее время на «Славутичской ТЭС» идет строительство и введение в эксплуатацию когенерационной установки и котельной, которые будут работать с использованием биомассы.
После ввода в эксплуатацию ТЭС будет производить электроэнергию и поставлять тепловую энергию в территориальных границах Славутича Киевской области.
«Введение „Славутичской ТЭС“ в эксплуатацию позволит отказаться от сжигания газа для производства энерги, в пользу возобновляемых источников. Как следствие, местная энерго- и теплогенерация будет независимой от поставки газа и его стоимости, что обеспечит усиление энергетической безопасности Украины и улучшит состояние окружающей среды», — отметили в АМКУ.
Отметим, что в Украине «зеленая энергетика» оказалась на грани банкротства. Сегмент возобновляемой энергетики требует стабилизации, поскольку оплаты за солнечную и ветряную электрогенерацию в стране недостаточно для покрытия расходов станций.
Кроме того, некоторые ТЭС останавливаются из-за боевых действий. Так, ранее из-за обстрела остановила работу Славянская ТЭС. Как отметили в ПАО «Донбассэнерго», это было сделано с целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей.
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