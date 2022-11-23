«Нафтогаз» получил 13 миллиардов на закупку газа в хранилища — Finance.ua
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«Нафтогаз» получил 13 миллиардов на закупку газа в хранилища

Фондовый рынок
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«Нафтогаз» получил 13 миллиардов на закупку газа в хранилища
«Нафтогаз» получил 13 миллиардов на закупку газа в хранилища
Кабинет Министров во вторник своим решением передал «Нафтогазу» 12,7 млрд грн, направленные на закупку газа в хранилища.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Эти средства ранее Украина получила от правительства Канады, а на заседании во вторник Кабмин утвердил порядок использования средств госбюджета на закупку газа в 2022/23 годах.
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Кроме того, отметили в правительстве, на этой неделе Норвегия выделила Украине около 200 млн евро для закупки газа. Накануне этого на газовые нужды Европейский банк реконструкции и развития также согласился предоставить 300 млн евро. Все средства впоследствии также будут переданы НАК «Нафтогаз».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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