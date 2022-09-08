«Нафтогаз» открывает первые заправки под брендом U.GО в Киеве и Киевской области — Finance.ua

«Нафтогаз» открывает первые заправки под брендом U.GО в Киеве и Киевской области Сегодня 15:14 — Энергетика

«Нафтогаз» открывает первые заправки под брендом U.GО в Киеве и Киевской области, naftogaz.com

НАК «Нафтогаз» начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов (АЗК) арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO в столичном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первая очередь из 30 АЗК начнет работать в Киеве и области уже в сентябре, остальные — по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК. Кроме того, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины», — отметил Владимир Бычков, директор ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг».

Справка Finance.ua:

в мае текущего года Кабинет Министров Украины принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества ООО «Глуско Украина» и ООО «Глуско Ритейл» в управление ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, а именно дефицита бензина и дизельного топлива;

в целом в распоряжение ООО «Нафтогаз Ойл Трейдинг» переданы 172 объекта. Среди них — 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество, расположенное в разных регионах Украины, в том числе, на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

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