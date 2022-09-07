«Нафтогаз» открыл новую газовую скважину в Харьковской области — Finance.ua
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«Нафтогаз» открыл новую газовую скважину в Харьковской области

Фондовый рынок
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Группа «Нафтогаз» открыла в Харьковской области новую разведывательную скважину, которая позволит добывать минимум 120 тысяч кубометров газа в сутки.
Группа «Нафтогаз» открыла в Харьковской области новую разведывательную скважину, которая позволит добывать минимум 120 тысяч кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook.
Значительные залежи газа открыли на глубине более 6000 метров. Место для бурения определили по результатам 3D сейсмических исследований.
«Суточный дебит газа скважины — более 120 тыс. куб. м. По оценкам, ее потенциал может быть еще больше», — добавили в компании.
По материалам:
Економічна Правда
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