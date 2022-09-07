«Нафтогаз» открыл новую газовую скважину в Харьковской области — Finance.ua

«Нафтогаз» открыл новую газовую скважину в Харьковской области Сегодня 13:33 — Фондовый рынок

Группа «Нафтогаз» открыла в Харьковской области новую разведывательную скважину, которая позволит добывать минимум 120 тысяч кубометров газа в сутки.

Группа «Нафтогаз» открыла в Харьковской области новую разведывательную скважину, которая позволит добывать минимум 120 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» в Facebook

Значительные залежи газа открыли на глубине более 6000 метров. Место для бурения определили по результатам 3D сейсмических исследований.

«Суточный дебит газа скважины — более 120 тыс. куб. м. По оценкам, ее потенциал может быть еще больше», — добавили в компании.

Економічна Правда По материалам:

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