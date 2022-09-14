«Нафтогаз» надеется возобновить добычу благодаря освобождению Харьковской области — Finance.ua

«Нафтогаз» надеется возобновить добычу благодаря освобождению Харьковской области Сегодня 09:13 — Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» сократил добычу на 2% в январе-августе из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Витренко заявил, что надеется возобновить добычу благодаря недавним военным успехам украинской армии.

Об этом сообщает Reuters

«Мы продолжаем добывать газ даже в тех регионах, где идут боевые действия. Увеличим добычу на западе страны. Мы понимаем, как важно для Украины иметь больше газа, особенно газа собственной добычи», — заявил Витренко.

«Нафтогаз» добывает львиную долю украинского газа — 13,7 млрд кубометров в 2021 году. Большая часть месторождений газа расположена в Полтавской и Харьковской областях, которые практически освобождены в результате недавнего контрнаступления.

Недавние ракетные удары россии по украинским энергетическим объектам, захват крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и возможное прекращение транзита газа заставили украинских чиновников ждать самой тяжелой зимы в современной украинской истории.

На начало сентября Украина накопила 13 млрд кубометров газа в хранилищах. По данным «Оператора ГТС Украины», объем газа в подземных хранилищах Украины на начало отопительного сезона составит 14,4 млрд кубометров газа, чего будет достаточно для зимы.

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