«Нафтогаз» надеется возобновить добычу благодаря освобождению Харьковской области — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Нафтогаз» надеется возобновить добычу благодаря освобождению Харьковской области

Энергетика
11
НАК «Нафтогаз Украины» сократил добычу на 2% в январе-августе из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Витренко заявил, что надеется возобновить добычу благодаря недавним военным успехам украинской армии.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы продолжаем добывать газ даже в тех регионах, где идут боевые действия. Увеличим добычу на западе страны. Мы понимаем, как важно для Украины иметь больше газа, особенно газа собственной добычи», — заявил Витренко.
«Нафтогаз» добывает львиную долю украинского газа — 13,7 млрд кубометров в 2021 году. Большая часть месторождений газа расположена в Полтавской и Харьковской областях, которые практически освобождены в результате недавнего контрнаступления.
Недавние ракетные удары россии по украинским энергетическим объектам, захват крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и возможное прекращение транзита газа заставили украинских чиновников ждать самой тяжелой зимы в современной украинской истории.
На начало сентября Украина накопила 13 млрд кубометров газа в хранилищах. По данным «Оператора ГТС Украины», объем газа в подземных хранилищах Украины на начало отопительного сезона составит 14,4 млрд кубометров газа, чего будет достаточно для зимы.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.