«Нафтогаз» надеется возобновить добычу благодаря освобождению Харьковской области — Finance.ua

«Нафтогаз» надеется возобновить добычу благодаря освобождению Харьковской области
НАК «Нафтогаз Украины» сократил добычу на 2% в январе-августе из-за российского вторжения. Глава компании Юрий Витренко заявил, что надеется возобновить добычу благодаря недавним военным успехам украинской армии.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы продолжаем добывать газ даже в тех регионах, где идут боевые действия. Увеличим добычу на западе страны. Мы понимаем, как важно для Украины иметь больше газа, особенно газа собственной добычи», — заявил Витренко.
«Нафтогаз» добывает львиную долю украинского газа — 13,7 млрд кубометров в 2021 году. Большая часть месторождений газа расположена в Полтавской и Харьковской областях, которые практически освобождены в результате недавнего контрнаступления.
Недавние ракетные удары россии по украинским энергетическим объектам, захват крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и возможное прекращение транзита газа заставили украинских чиновников ждать самой тяжелой зимы в современной украинской истории.
На начало сентября Украина накопила 13 млрд кубометров газа в хранилищах. По данным «Оператора ГТС Украины», объем газа в подземных хранилищах Украины на начало отопительного сезона составит 14,4 млрд кубометров газа, чего будет достаточно для зимы.
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