Нафтогаз начинает новый арбитраж против Газпрома — Finance.ua

Нафтогаз начинает новый арбитраж против Газпрома Сегодня 16:42 — Фондовый рынок

Нафтогаз начинает новый арбитраж против Газпрома

НАК Нафтогаз Украины подала прошение об арбитраже против российского газового монополиста Газпром в Международный арбитражный суд.

Об этом глава правления компании Юрий Витренко написал в Facebook.

Нафтогаз требует от российской газовой компании полностью рассчитаться за транзит газа по контракту, включающему условие «качай или плати».

«Поскольку транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях „качай или плати“, а россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предусматривает соглашение, мы требуем от Газпрома рассчитаться в полном объеме», — написал Витренко.

Он подчеркнул, что Нафтогаз оценивает возможность заявления дополнительных условий.

«Мы используем наш опыт побед над россиянами в арбитраже и заставим их заплатить и в этот раз», — заявил Витренко.

Справка Finance.ua:

о том, что Нафтогаз готовится к арбитражу с «Газпромом», сообщалось еще в мае этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.