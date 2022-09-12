Нафтогаз начинает новый арбитраж против Газпрома — Finance.ua
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Нафтогаз начинает новый арбитраж против Газпрома

Фондовый рынок
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Нафтогаз начинает новый арбитраж против Газпрома
Нафтогаз начинает новый арбитраж против Газпрома
НАК Нафтогаз Украины подала прошение об арбитраже против российского газового монополиста Газпром в Международный арбитражный суд.
Об этом глава правления компании Юрий Витренко написал в Facebook.
Нафтогаз требует от российской газовой компании полностью рассчитаться за транзит газа по контракту, включающему условие «качай или плати».
«Поскольку транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях „качай или плати“, а россияне, начиная с мая, качают и платят меньше, чем предусматривает соглашение, мы требуем от Газпрома рассчитаться в полном объеме», — написал Витренко.
Он подчеркнул, что Нафтогаз оценивает возможность заявления дополнительных условий.
«Мы используем наш опыт побед над россиянами в арбитраже и заставим их заплатить и в этот раз», — заявил Витренко.

Справка Finance.ua:

  • о том, что Нафтогаз готовится к арбитражу с «Газпромом», сообщалось еще в мае этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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