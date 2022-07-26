«Нафтогаз» должен сегодня произвести выплаты по еврооблигациям или получить отсрочку от их владельцев — Finance.ua

«Нафтогаз» должен сегодня произвести выплаты по еврооблигациям или получить отсрочку от их владельцев Сегодня 12:38 — Фондовый рынок

Во вторник, 26 июля, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» должна произвести выплаты по еврооблигациям или получить отсрочку от их владельцев.

Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Распоряжение КМУ от 21 июля 2022 г. № 625-р устанавливает, что „Нафтогаз“, в частности его должностные и другие уполномоченные лица, обязаны совершать любые действия по выполнению сделки по еврооблигациям Компании после отдельного согласования таких действий КМУ. Поскольку предложение относительно отсрочки выплат по еврооблигациям, обусловленное позицией правительства направить эти средства на импорт газа, не поддержано держателями еврооблигаций, существующие условия по еврооблигациям сохраняют силу, и соответствующие выплаты основной суммы задолженности и процентов должны быть получены держателями облигаций 26 июля 2022 года (в течение предусмотренного документацией периода для исправления нарушений)», — говорится в сообщении.

В своих обращениях к правительству НАК сообщила о том, что на счетах компании есть средства для проведения выплат, а также о возможных рисках для нее и для государства в целом в случае «жесткого дефолта», который наступит, если правительство не согласует «Нафтогазу» выплату держателям облигаций.

При этом днем 25 июля «Нафтогаз» сообщил, что еще не получил согласования правительства, и соответственно не может перечислить средства для выплат держателям облигаций.

В то же время, согласно сообщению, во исполнение решения правительства «Нафтогаз» готовит новый проект соглашения по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат, который в полной мере отвечает требованиям Кабмина.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин признал неудовлетворительной работу правления «Нафтогаза» по изменению кредитных условий еврооблигаций.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) НАК «Нафтогаз Украины» с «CCC» до «С» после того, как компания запросила согласие на отсрочку обслуживания долга по своим еврооблигациям, в том числе с погашением 19 июля 2022 года.

В частности, агентство отмечает, что «Нафтогаз» просит отложить выплаты основной суммы долга и купона по своим облигациям на сумму 335 млн долларов, подлежащую погашению 19 июля 2022 года, до июля 2024 года.

В контексте этого требования и слабой ликвидности «Нафтогаза» Fitch считает, что запрос согласия был проведен во избежание дефолта.

В ноябре 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов со ставкой 7,625% годовых.

Также в июле 2019 года «Нафтогаз» разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под ставку 7,125% годовых и трехлетние еврооблигации на 335 млн долларов под ставку 7,375% годовых.

Компания Kondor Finance занимается выпуском еврооблигаций «Нафтогаза».

НАК «Нафтогаз Украины» — ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, занимающееся разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также поставками газа потребителям.

Українські Новини По материалам:

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