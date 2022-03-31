Нафтогаз авансом уплатил в бюджет 2,3 миллиарда дивидендов за 2021 год — Finance.ua
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Нафтогаз авансом уплатил в бюджет 2,3 миллиарда дивидендов за 2021 год

Сегодня 10:27Фондовый рынок
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Нафтогаз авансом уплатил в бюджет 2,3 миллиарда дивидендов за 2021 годНафтогаз авансом уплатил в бюджет 2,3 миллиарда дивидендов за 2021 год
НАК «Нафтогаз Украины» в конце марта 2022 г. авансом перечислила в государственный бюджет 2,3 млрд грн. дивидендов за 2021 год.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это сделали в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 25 марта 2022 г. № 244-р. Эта сумма составляет 95% от объема чистой прибыли, предварительно рассчитанной по результатам финансово-хозяйственной деятельности компании в 2021 году.
«Нафтогаз своевременно выполнил решение правительства», — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
"Соответствующий показатель чистой прибыли содержался в финансовом плане компании, утвержденном наблюдательным советом и КМУ. Таким образом, перечислив в госбюджет 95% от плановой прибыли, компания также фактически выполнила ключевой показатель финансового плана, который Нафтогазу установило правительство на 2021 год.
Сейчас продолжаются аудиторские процедуры, необходимые для выпуска финальной отчетности за 2021 год, но из-за военных действий невозможно точно спрогнозировать, когда она будет выпущена", — объясняют в компании.
В общей сложности с начала войны группа Нафтогаз уплатила в бюджет 12,3 млрд грн.
До конца текущего месяца запланировано уплатить еще 3,2 млрд грн. То есть общая сумма составит 15,5 млрд грн, добавляют в Нафтогазе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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