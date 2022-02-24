Национальный банк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии — Finance.ua
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Национальный банк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии

Вчера 16:45Казна и Политика
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Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708 Счет — мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан — в национальной валюте.
Для зачисления средств в национальной валюте:
Банк: Национальный банк Украины
МФО 300001
Счет № UA843000010000000047330992708
код ЕГРПОУ 00032106
Получатель: Национальный банк Украины
Для зачисления средств в USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зачисление на счет UA843000010000000047330992708
Для зачисления средств в GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зачисление на счет UA843000010000000047330992708
Для зачисления средств в EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Зачисление на счет UA843000010000000047330992708
Поддержим Украинскую Армию!
По материалам: ПриватБанк
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