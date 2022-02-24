Национальный банк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии — Finance.ua

Национальный банк принял решение открыть специальный
счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение
принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией
РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной
целостности. Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708 Счет — мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан — в национальной валюте.
Для зачисления средств в национальной валюте: Банк: Национальный банк Украины МФО 300001 Счет № UA843000010000000047330992708 код ЕГРПОУ 00032106 Получатель: Национальный банк Украины
Для
зачисления средств в USD: SWIFT Code NBU: NBUA UA UX JP MORGAN CHASE BANK, New York SWIFT Code: CHASUS33 Account: 400807238 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA Зачисление на счет UA843000010000000047330992708
Для
зачисления средств в GBP: SWIFT Code NBU: NBUA UA UX Bank of England, London SWIFT Code: BKENGB2L Account: 40000982 Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK Зачисление на счет UA843000010000000047330992708
Для
зачисления средств в EUR: SWIFT Code NBU: NBUA UA UX DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt SWIFT Code: MARKDEFF Account: 5040040066 IBAN DE05504000005040040066 Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany Зачисление на счет UA843000010000000047330992708