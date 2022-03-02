Национальный банк ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте — Finance.ua
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Национальный банк ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте

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Национальный банк ослабил ряд запретов на операции в иностранной валютеНациональный банк ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте
Национальный банк Украины ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Так, с 1 марта 2022 вместо полного запрета на выдачу наличных средств со счета клиента в иностранной валюте установлено ограничение объемом до 30 тыс. грн в день. Кроме того, Национальный определил, что:
  • без ограничений будет осуществляться снятие наличной иностранной валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) правительства и на основании отдельных разрешений НБУ;
  • снятие наличной валюты в филиалах и отделениях банков, расположенных на территориях, которые находятся под угрозой оккупации Россией, будет осуществляться в пределах остатка средств на счете при их наличии. Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка.
Кроме того, Национальный банк предусмотрел возможность использования платежных карт за рубежом для расчетов и обналичивания, добавив их к перечню исключений к запрету, что касается осуществления трансграничных переводов валютных ценностей из Украины по поручению клиентов.
Национальный банк также запретил зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.
Также запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, расчеты и выдачу наличных), эмитированные участниками соответствующих международных платежных систем.
Национальный банк Украины также:
  • установил рекомендации по осуществлению инкассации. В частности, рекомендовано банкам в первую очередь осуществлять инкассацию субъектов хозяйствования сферы розничной торговли при условии безотказного принятия этими бизнес-субъектами платежных карт для оплаты во всех торговых точках;
  • расширил перечень исключений в запрет, касающийся осуществления уполномоченными учреждениями торговли валютными ценностями по поручению клиентов;
  • установил, как определяется курс, по которому уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по покупке по поручению клиентов (которые являются разрешенными) и продаже безналичной иностранной, а также покупку у клиентов наличной иностранной валюты;
  • уточнил порядок осуществления валютного надзора;
  • определил особенности операций с банками по покупке и продаже долларов США и евро, осуществляемых Национальным банком, и курс для таких операций.
По материалам: Finance.UA
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