Нацполиция в Киеве арестовала здание «Росатома» стоимостью 60 млн грн — Finance.ua
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Нацполиция в Киеве арестовала здание «Росатома» стоимостью 60 млн грн

Фондовый рынок
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Нацполиция в Киеве арестовала здание «Росатома» стоимостью 60 млн грн
Нацполиция в Киеве арестовала здание «Росатома» стоимостью 60 млн грн, www.npu.gov.ua
На столичном Подоле сотрудники Национальной полиции арестовали здание, принадлежащее российской корпорации «Росатом». Стоимость недвижимости площадью около 1 тыс. квадратных метров составляет 60 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
«Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива — акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации „Росатом“ государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле», — говорится в сообщении.
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Арестованное имущество планируется передать в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, 22 июня в Офисе генпрокурора сообщили, что в управление АРМА передано имущества российских предприятий, финансирующих войну против Украины, на сумму 65 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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