Нацполиция арестовала имущество российских и белорусских предприятий на 400 миллионов гривен — Finance.ua

Нацполиция арестовала имущество российских и белорусских предприятий на 400 миллионов гривен Сегодня 09:45 — Криминал

Суд наложил арест более чем на 390 железнодорожных вагонов российских и белорусских предприятий общей стоимостью 400 миллионов гривен.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины (НПУ) в Телеграме

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«В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили имущество 8 российских и 2 белорусских предприятий. Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонов. Их рыночная стоимость составляет около 400 миллионов гривен. На выявленное имущество российских и белорусских предприятий судом наложен арест», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства НПУ осуществляют оперативное сопровождение по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УКУ.

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Укрінформ По материалам:

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