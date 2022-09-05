Нацполиция арестовала имущество российских и белорусских предприятий на 400 миллионов гривен — Finance.ua
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Нацполиция арестовала имущество российских и белорусских предприятий на 400 миллионов гривен

Криминал
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Суд наложил арест более чем на 390 железнодорожных вагонов российских и белорусских предприятий общей стоимостью 400 миллионов гривен.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины (НПУ) в Телеграме.
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«В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили имущество 8 российских и 2 белорусских предприятий. Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонов. Их рыночная стоимость составляет около 400 миллионов гривен. На выявленное имущество российских и белорусских предприятий судом наложен арест», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства НПУ осуществляют оперативное сопровождение по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УКУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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