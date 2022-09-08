Нацкомиссия возобновляет плановые проверки энергокомпаний — Finance.ua

Нацкомиссия возобновляет плановые проверки энергокомпаний Сегодня 13:31 — Фондовый рынок

Нацкомиссия возобновляет плановые проверки энергокомпаний

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), возобновила плановые проверки компаний.

«Решение о возобновлении плановых проверок соблюдения субъектами хозяйствования, которые ведут деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, законодательства в этих сферах и лицензионных условиях регулятор закрепил в постановлении, которое было принято во время его заседания 6 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с введением военного положения большинство мер государственного контроля было приостановлено. В то же время НКРЭКУ продолжала фиксировать многочисленные нарушения энергокомпаниями правил, регулирующих их деятельность на рынках электроэнергии и природного газа.

В НКРЭКУ рассчитывают, что весь комплекс мер государственного контроля, включая плановые проверки, будет способствовать обеспечению устойчивого функционирования сектора энергетики и коммунальных услуг, улучшит уровень предоставления жизненно необходимых услуг потребителям, в том числе во время военного положения.

Как сообщалось, в мае Кабинет Министров предоставил право НКРЭКУ в течение периода военного положения проводить внеплановые невыездные проверки, а в августе — и плановые.

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Укрінформ По материалам:

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